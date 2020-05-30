Ежедневный гороскоп. Суббота 30 мая 2020

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сложный день, потому что вы можете оказаться в противоречии с другими. (Вероятно, так и будет.) Пожалуйста, имейте в виду, что это может быть связано с недоразумением или ложным предположением. Не спешите брать вину на себя или указывать пальцем на других.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, чтобы избежать распадов и шипения, потому что сегодня это классика для недопонимания, нетерпения и растерянности. Поэтому будьте готовы к тому, что кто-нибудь ослабнет. (Особенно дети, какими бы разочаровывающими они ни были.) Сохраняйте спокойствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с родителями и начальством сегодня проблематичны. Это может быть из-за того, что вы говорите, это может быть из-за того, что они говорят, но скорее всего, это настоящая путаница. Кроме того, у людей сегодня короткое терпение. Плохое комбо!

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Избегайте споров с другими сегодня, потому что у вас будет соблазн исправить кого-то или вы можете с оскорблением реагировать на то, что кто-то говорит. («Я никогда не выхожу без раздражения – на случай, если мне нужно будет быстро уйти».) Помните, что сегодня растерянность повсюду.

Лев (23 июля — 22 августа)

Перепроверьте финансы, налоги, задолженность, кредиты и страховые вопросы, потому что беспорядки и недоразумения широко распространены сегодня. В частности, это может произойти с другом или кем-то в области искусства или творческого проекта. Будьте гибкими!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна все еще в вашем знаке, однако теперь он противостоит Марсу и находится в противоречии с Венерой. Это определенно осложняет ваши отношения со всеми! Это не ваша вина. Это просто то, что происходит. И по-разному, это происходит со всеми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы сегодня, потому что они будут неприятными спорами. Основная причина этого заключается в том, что недоразумения возможны. Разговоры будут похожи на два корабля, проходящих ночью. Оставайтесь спокойными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не слишком остро реагируйте, если друг вас обидел сегодня. Точно так же не слишком остро реагируйте, если друг утверждает, что вы его оскорбляете! Это потому, что социальные отношения с другими людьми сегодня запутанные и сложные. Это только то, что есть. Выберите высокую дорогу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Имейте в виду, что люди замечают вас больше, чем обычно сегодня. Поэтому, если у вас есть спор с другом или партнером, это будет немного публично. Это то, что вы хотите транслировать? Возможно, нет. Будьте терпеливы с членами семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день для любого знака, чтобы обсуждать спорные вопросы, такие как политика, религия и национальные вопросы. Держите вещи легкими. Будьте терпеливы с другими. Помните, что то, что происходит, приходит в себя. (Да, это относится к вирусу, но также и к доброте.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые споры или споры о том, что у вас есть, вероятны сегодня. Но стоит ли того, чтобы быть не в ладах с тем, о ком вы заботитесь? Имейте в виду, что сегодня в игре присутствует сильная неразбериха. Лучше ничего не говорите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, напротив Марса в вашем знаке и расходится с Венерой внизу вашего графика. Это не сулит ничего хорошего для отношений с другими. А наоборот! Вы можете столкнуться с разногласиями с членами семьи, партнерами и близкими друзьями. Кому это нужно? Не вам.

Если ваш день рождения сегодня

Диктор и телеведущая Арина Шарапова разделяет ваш день рождения сегодня. У вас отличные коммуникативные навыки. И вы хороший слушатель! Вы можете быть импульсивными. Это ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время для важного выбора. Выбирайте с умом.