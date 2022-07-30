Ежедневный гороскоп: суббота 30 июля 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений до 14:30 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обсуждения с романтическими партнерами сегодня сложны, потому что один из вас может критиковать другого. Возможно, вам нужно с кем-то попрощаться? Родители должны быть внимательны к чувствам своих детей. Гёте сказал: «Исправление делает многое, но поощрение делает больше».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Семейные обсуждения сегодня могут быть обескураживающими. Родитель может быть критичен. Между тем, скорее всего, домашний ремонт и практические дела нужно делать там, где вы живете. Продолжайте выполнять свои планы по этим задачам и не позволяйте никому мешать вашему параду. Решите, что делать, затем сделайте это. У вас есть это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко поддаться негативному мышлению. Мы все делаем это. Все иногда чувствуют себя одинокими или отрезанными. Но эти негативные ощущения пройдут! Все временно, как хорошие, так и плохие времена.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые вопросы сегодня могут выглядеть обескураживающе. Конец месяца, а вы на мели. (Присоединяйтесь к клубу — нас миллионы.) Некоторые из вас могут чувствовать критику за свои покупки или за то, как вы обращаетесь со своими деньгами. Сегодня вы чувствуете себя прагматичным и бережливым.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете впасть в режим беспокойства. Слишком часто беспокойство становится привычкой. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но никуда не приводит». Вместо этого вы можете направить ту же астрологическую энергию на усердную работу, особенно на тщательную умственную работу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя вы можете испытывать смутное беспокойство по поводу чего-то, особенно если кто-то за кулисами вас критикует (самое худшее!), тем не менее, сегодня Луна находится в вашем знаке (после 14:30), и это дает вам преимущество! Попросите вселенную об одолжении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дискуссии с другом или членом группы сегодня могут разочаровать или обескуражить. Кто-то более опытный может заставить вас чувствовать себя униженным. Элеонора Рузвельт сказала: «Никто не может заставить вас чувствовать себя хуже без вашего согласия». Истинно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с родителями, начальниками, авторитетными фигурами и полицией сегодня могут быть сложными. Вполне возможно, кто-то попытается принизить вас по рангу или будет вести себя так, будто у него все карты, а вы ничто. Не позволяйте этому добраться до вас. (Так поступают неуверенные в себе люди.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть выбор. Вы можете беспокоиться либо о чем-то в новостях или СМИ, либо о политических или национальных проблемах, или вместо этого вы можете использовать такое же серьезное астрологическое влияние и учиться или узнавать что-то новое, потому что ваш ум очень сосредоточен. Что вы выберете? Что имеет смысл?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это не лучший день для разговоров о совместном имуществе, страховых спорах и наследстве, потому что люди будут мелочными, придирчивыми и негативными. Они точно не будут щедрыми. Тем не менее, ваш ум сосредоточен и ориентирован на детали, поэтому вы ничего не упустите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте беззаботны в разговоре с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что люди склонны мыслить негативно и облачать все в черную гофрированную бумагу. Да, это такой день. Но это не обязательно. Сосредоточьтесь на чем-то, что вы хотите сделать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня хороший день для тяжелой умственной работы, требующей большой самодисциплины, потому что у вас ее в избытке! Обратитесь за советом к тому, кого вы уважаете. Делайте частые перерывы в работе, чтобы расслабиться между ними, чтобы вы могли продолжать и настойчиво заниматься тем, чем занимаетесь. Шагайте сами.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, политик Арнольд Шварценеггер (1947) и французский актер Жан Рено (1948) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы уверены в себе и не боитесь мыслить масштабно. Вы решительны и креативны, и в то же время вы практичны. Это год преподавания и обучения для вас. Поэтому давайте себе возможность проводить время в одиночестве, чтобы вы могли учиться и узнавать что-то ценное для вас.