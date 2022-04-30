Ежедневный гороскоп: суббота 30 апреля 2022

Оповещение о Луне

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день хорошего самочувствия! Вы чувствуете тепло в животе. Вы счастливы, что живы и с оптимизмом смотрите в свое будущее. (Не без оснований, потому что удачливый Юпитер входит в ваш знак через две недели и остается до конца октября.) Большое благословение для вас!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы насладиться теплой дружбой других людей. Вам понравится проводить время с хорошими друзьями. Вам также понравится ваше участие в клубах и организациях, потому что все в приподнятом настроении и рады видеть друг друга.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы заявить о себе начальнику или кому-либо, наделенному властью, включая ваших родителей или полицию, потому что вас хорошо примут. Люди готовы оказывать вам благосклонность и исполнять ваши желания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы на поездку сегодня захватывающие! Это потому, что вы хотите сделать все возможное, чтобы расширить свой кругозор и узнать больше о мире. Наслаждайтесь встречами с людьми из других культур. Если возможно, освободитесь от своей рутины и сделайте что-то другое!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день для бизнеса и коммерции. На самом деле, так хорошо, что скорее всего, к вам сегодня придут деньги, подарки и преимущества. Некоторые из вас могут даже унаследовать. Это идеальный день, чтобы попросить кредит или ипотеку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут теплыми и дружескими, потому что Венера находится в одной линии с Юпитером, а это двойная удача! Наслаждайтесь компанией других. Наслаждайтесь встречами с представителями широкой публики. Положительные эмоции есть везде.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это определенно ваш год, чтобы открыть для себя возможности получить лучшую работу или улучшить вашу текущую работу. Точно так же вы можете улучшить свое здоровье. Сегодня, вероятно один из самых оптимальных дней в году для вас, чтобы достичь этого. Будьте открыты для любых возможностей, которые появляются на вашем пути, чтобы улучшить свою жизнь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Запланируйте общение, потому что это веселый и игривый день! Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Наслаждайтесь спортивными событиями. Выйдите и повеселитесь с друзьями. Это также прекрасный романтический день и отличный день для свидания. Вы также оцените искусство.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дом, семья и личная жизнь сегодня в большом почете. Это идеальный день, чтобы пригласить семью на барбекю или вкусно поесть и выпить. Это не только прекрасный день для общения, но и отличный день для изучения возможностей в сфере недвижимости!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня в прекрасном расположении духа, поэтому вы будете наслаждаться всеми вашими встречами с другими людьми. (По сути, счастливые люди притягивают счастливых людей.) Вы не только настроены позитивно, но и возлагаете большие надежды на свое будущее. Наслаждайтесь болтовней со всеми!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовых возможностей сегодня предостаточно, поэтому вы должны искать способы увеличить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. Отправляясь за покупками, многие из вас купят красивые вещи, которые вам действительно понравятся.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Во многих отношениях это будет один из лучших дней в году для вас, потому что и Венера и удачливый Юпитер выстроились в вашем знаке. Это делает вас оптимистичным, энергичным и общительным. Вы будете дружить со всеми. Романтика будет кипеть. Отличный день для любого праздника!

Если ваш день рождения сегодня

Актер и шоумен Николай Фоменко (1962) и певец Филипп Киркоров (1967) сегодня с вами справляют день рождения. У вас есть сильное чувство внутреннего покоя внутри вас. У вас также есть сильное чувство красоты. Вы заземлены, вы живете в настоящем, вы любите комфорт вашего существа. В этом году важно работать над тем, чтобы создать прочную основу для себя и своей семьи не только сейчас, но и в будущем.