Ежедневный гороскоп: суббота 3 июля 2021

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня после 6 утра сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день может быть трудным для романтики, потому что вы можете импульсивно сделать то, о чем позже пожалеете. Внезапный выход — хлопнувшая дверь — с забытым кошельком внутри. (Был там. Сделал. Унизительно.) Родителям нужно быть терпеливыми, когда имеете дело со своими детьми сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если сегодня вас что-то беспокоит, вы можете слишком остро отреагировать или рассердиться, что создаст большую проблему. Это не то, что вам нужно. С другой стороны, вы не хотите, чтобы вами управляли или задыхались. Будьте максимально искусны в обращении с этим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас очень опасен. Берегитесь физических (и словесных) несчастных случаев. Подумайте, прежде чем говорить или делать что-нибудь. Тем не менее, что-то внезапно и неожиданно прервет ваш распорядок дня. Приготовьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не будьте импульсивны, решая финансовые вопросы сегодня. (Это включает в себя покупки или трату денег.) По своей природе вы бережливы и осторожны со своими деньгами, но даже вы время от времени заходите слишком далеко. Не позволяйте сегодняшнему дню стать одним из них.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть импульсивны или склонны сделать что-то необдуманное. (На самом деле это не ваш стиль, хотя вы часто бываете драматичными.) В отличие от того, что думают другие, вы обычно думаете, прежде чем действовать, потому что ненавидите выглядеть глупо. Будьте осторожны, не сделайте того, о чем позже пожалеете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете почувствовать беспокойство или нервозность из-за чего-то. Это может быть связано с тем, что что-то происходит за кулисами или что-то беспокоит вас на подсознательном уровне. Составьте список для беспокойства. Что вас беспокоит? Вытащите это на открытое место, чтобы вы могли столкнуться с этим. Это воодушевляет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с друзьями или членами группы сегодня. Возможно, вы злитесь и чувствуете необходимость наброситься? Или, может быть вы чувствуете необходимость защищаться? Спросите себя: «Каким человеком я хочу быть?» (Если вы злитесь на кого-то — вы полны гневных чувств.) Нехорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте готовы к чему-то неожиданному, что может произойти на вашем пути от начальника, родителя или авторитетного лица, включая полицию. Не навлекайте на себя их гнев. С другой стороны, вы можете почувствовать необходимость вырваться из тяжелой ситуации. Делайте то, что лучше для вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Спорные темы, такие как политика, национальность и религия, сегодня могут вызвать неприятные споры. Другие могут обнаружить, что их планы поездок резко меняются. Точно так же могут произойти внезапные изменения в издательском деле, средствах массовой информации, юриспруденции и медицине, а также в высшем образовании.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Проверьте свой банковский счет. Оставайтесь на связи со всем важным, касающимся совместной собственности, наследства, налогов, долгов и страхования, потому что что-то неожиданное может создать для вас проблему. Будьте в курсе для вашей же безопасности. Информация — это сила.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с близкими друзьями и партнерами сегодня, чтобы избежать серьезной борьбы за власть. С другой стороны, это может быть «последний момент, когда вы решаете освободиться от чего-то слишком угнетающего или слишком ограничивающего».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Защитите своих питомцев от несчастных случаев уже сегодня. Между тем также могут произойти несчастные случаи на работе или перебои в работе. Неожиданные новости, связанные со здоровьем, также могут застать вас врасплох. Сохраняйте спокойствие, но будьте бдительны.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Том Круз (1962), певец Родион Газманов (1981) и актриса Анна Михайловская (1988) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы умны, разносторонне развиты и трудолюбивы. Вы выразительны, отзывчивы и цените семью. У вас твердые взгляды. Этот год для вас будет активным, полным приключений и захватывающим годом! Старайтесь общаться и получать удовольствие от компании других. Тем не менее, вам придется много работать, чтобы восстановить баланс в своей жизни после некоторых недавних изменений. Позвольте другим вам помочь.