Ежедневный гороскоп, суббота 3 августа 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

После 6:30 утра, у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы не будете сидеть дома сегодня, потому что хотите волнения в жизни! Вот почему вы сделаете что-нибудь, чтобы сделать этот день захватывающим. (Будьте осторожны с тем, чтобы быть слишком спонтанным и оказаться там, где вы этого не хотите.) Родители должны быть бдительными, потому что это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Заполните холодильник, потому что сегодня спонтанная вечеринка может проходить дома. Ваш домашний распорядок изменится из-за неожиданных событий, которые будут приятными. Вы могли бы купить что-то высокотехнологичное для своего дома? Может быть что угодно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это увлекательный день, полный возможностей. Ожидайте увидеть новые места, встретить новые лица и быть полными новых идей. Импровизированные короткие поездки и встречи с братьями и сестрами, родственниками и соседями будут захватывающими. Имейте под рукой еду и напитки, чтобы развлечься.

Рак (21 июня-22 июля)

У вас сегодня могут быть отличные планы зарабатывания денег, потому что вы полны оригинальных идей! Тем временем следите за своим имуществом и деньгами, потому что вы можете найти деньги или потерять их. Кроме того, то, что у вас есть, может быть повреждено или украдено.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы ищете волнение и стимуляцию, особенно через отношения. Романтика будет захватывающей, потому что вы можете столкнуться с неожиданным флиртом. Текущие отношения могут столкнуться с проблемами, потому что один партнер, из-за скуки, размешает банк!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это также привлечет к вам удачу, поэтому вы будете немного счастливее, чем все другие признаки сегодня. Между тем, вы чувствуете беспокойство, потому что вы хотите, чтобы волнение и стимулирование было в вашей жизни!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете завести нового друга сегодня. Если это так, этот человек может быть необычным в некотором роде. Ваш обмен с другими людьми будет быстрым, необычным и стимулирующим по некоторым причинам. Возможно, кто-то, кого вы знаете, внезапно появится в вашей жизни и удивит вас?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете быть удивлены тем, что сегодня скажет родитель, начальник, VIP или даже полиция. («Пусть это будет предупреждением».) Каким-то образом ваше общение с властными людьми вас порадует. На самом деле, некоторые из вас могут начать роман с боссом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сюрприз возможности путешествовать может упасть на колени сегодня. (Это сделает ваш день, это точно.) Точно так же, возможности публикации, средств массовой информации, медицины и права также вероятны. Помните, что это окно возможностей короткое, поэтому вам придется действовать быстро.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня у вас могут появиться подарки и услуги от других. Может быть, даже наличными! (Денежные средства – король.) Вы также можете услышать некоторые хорошие новости о вашем партнере или близком друге, весьма вероятные новости, которые также косвенно принесут вам пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В сегодняшних беседах с другими вы захотите рассказать об этом открыто, чтобы у вас было лучшее понимание. Вы также можете сделать что-то новое и необычное с партнером или близким другом, потому что вы хотите новых впечатлений и приключений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У некоторых из вас сегодня может возникнуть флирт, связанный с работой. В основном, сегодня люди ищут новые впечатления. Их также привлекают новые, художественные выражения и современное искусство. Это импульсивный день!

Если ваш день рождения сегодня

Канадская актриса Эванджелин Лилли, снималась в таких фильмах, как: «Человек-муравей», «Живая сталь», но более всего известна как Кейт Остин в культовом телесериале телеканала ABC «Остаться в живых», разделяет ваш день рождения сегодня. У вас магнетическая личность, которая привлекает людей к вам. Вы сострадательны, заботливы и отзывчивы. В этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.