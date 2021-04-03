Ежедневный гороскоп. Суббота 3 апреля 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

После 4:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Меркурий входит в ваш знак, чтобы остаться на две недели. Это будет отличное время, чтобы выразить свою точку зрения другим, потому что вы сможете вложить большую часть себя в то, что хотите сказать. У вас также может возникнуть сильное желание выйти и отправиться в путешествие.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам может выпасть неожиданная возможность путешествовать. Или возможно, наоборот, возможности для путешествий будут отменены. Произойдет что-то необычное, что побудит вас к приключениям! Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Перепроверьте детали с банковским, страховым и общим имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. (Если это означает деньги — оставайтесь в курсе дел.) Между тем, в следующие две недели вы, возможно будете больше общаться с молодыми людьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас могут удивить близкие друзья, партнеры или супруги. Поэтому не уходите в тень. Между тем, в течение следующих нескольких недель Меркурий будет путешествовать по верхней части вашего графика, побуждая вас разговаривать с боссами и начальством. Вы будете более серьезно относиться к большим планам.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня может быть несколько сюрпризов с домашним животным. Держите глаза открытыми. Что-то неожиданное также может сказаться на вашем здоровье или работе. Однако это будет мелочь. (Не беспокойтесь.) В следующие две недели вы захотите учиться и писать. Вы также не упустите возможность путешествовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть бдительны сегодня, потому что сегодня для ваших детей это день, в котором легко могут произойти несчастные случаи. (Будьте в курсе событий.) На вашем пути может появиться внезапное приглашение на веселое мероприятие. В качестве альтернативы социальное мероприятие может быть отменено или изменено. Ожидайте, что в ближайшие несколько недель вы сосредоточитесь на совместной собственности, налогах и долге.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то необычное может прервать ваш домашний распорядок сегодня. Между тем, в течение следующих двух недель Меркурий будет напротив вашего знака, что даст вам возможность прояснить и объяснить кому-то проблемы. Вам понравится вести интеллектуальные беседы и болтать с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держите глаза открытыми, потому что это умеренно опасный день. Однако вы встретите новые лица, увидите новые места и придумываете новые захватывающие и разные идеи! Ожидайте, что в ближайшие несколько недель вы станете более практичным в своей работе. Время закатать рукава.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами и имуществом, потому что что-то может вас удивить. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. В следующие две недели ваш ум станет более игривым! Вы будете рады возможности заняться спортом, весело провести время с детьми и весело провести время с друзьями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас жаждать эмоционального возбуждения! Вы хотите вырваться из повседневной рутины. Вы хотите сбежать и присоединиться к цирку. Если вы имеете дело с группой, вы можете взять на себя роль лидера.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. (Расслабьтесь, это мимолетное влияние.) Однако в следующие три недели ваша энергия как для общения с другими, так и для письма возрастет! Вы познакомитесь с новыми людьми и путешествуете. Не время успокаиваться и расслабляться. Наоборот! Наслаждайтесь ускоренным темпом!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного или кого-то из ваших знакомых по какой-то причине удивить. Тем временем, когда Меркурий переезжает в один из ваших Денежных Домов, ожидайте, что в ближайшие несколько недель у него появятся некоторые идеи для заработка.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Эдди Мерфи (1961), актриса Анастасия Заворотнюк (1971) и доктор Валентин Дикуль (1948) родились в этот день. Вы дружелюбны, талантливы и симпатичны. А еще вы игривый, остроумный и отличный рассказчик. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте мудро.