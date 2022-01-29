Ежедневный гороскоп: суббота 29 января 2022

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Оповещение о Луне

Сегодня после 4:15 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы знаете чего хотите сегодня и намерены добиться этого. (А когда Овны идут за тем, чего хотят, они этого добиваются!) К счастью, поскольку вы выглядите успешным и популярным, перед вами откроются двери. О да, всем нравятся победители. (Но вы это знаете.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Стремитесь к дипломатии сегодня, чтобы сбалансировать тот факт, что вы можете быть непреклонны в своих взглядах, особенно в отношении политики, религии или национальных вопросов. Помните: люди не слышат вас, когда вы кричите. Они оживляются, когда вы шепчете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для совершения сделок, особенно в отношении наследства, общей собственности, налогов и долгов. Люди готовы обслуживать вас сегодня, потому что вы выглядите успешным и богатым. (Внешность решает все.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для разговора по душам с другом или партнером. Без сомнения, ваше обсуждение будет страстным с обеих сторон и расширит ваш мир или приведет к планам будущих поездок или разрешению юридических вопросов. Захватывающие возможности!

Лев (23 июля — 22 августа)

Связанные с работой поездки могут быть в книгах для вас сегодня. Вы стремитесь много работать и вы так же стремитесь делегировать полномочия другим. Это хороший день, чтобы попросить поддержки, увеличения бюджета или поставок из других источников, потому что вы, скорее всего, получите то, что хотите. (Время решает все.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый, кокетливый день! Наслаждайтесь общением с другими. Кроме того, наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. Сегодня вы чувствуете себя конкурентоспособным и стремитесь оставить свой след. Вы произведете впечатление на партнеров, близких друзей и представителей широкой общественности. Романтика благословенна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете внести улучшения в то, где вы живете. (Вам нравится, когда ваш дом относительно «собран». Слишком много беспорядка раздражает.) Что бы вы ни делали, чтобы привести все в порядок, это стоит усилий, потому что люди могут заглянуть сегодня. Или вы можете быть связаны с группой в Интернете?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш ум сегодня очень острый, поэтому вы быстро увидите подтекст вещей. Это также сделает вас эффективными во всех ваших коммуникациях с другими людьми. (Отлично подходит для продаж, актерского мастерства, обучения и продвижения.) Поскольку вы находитесь в позитивном настроении, вы мыслите масштабно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть отличные идеи для заработка, поэтому вы готовы поднять их на флагштоке, чтобы посмотреть, отдаст ли кто-нибудь приветствие. Отдайте себе должное, потому что ваши идеи по зарабатыванию денег и переговоры могут принести вам будущую прибыль или богатство.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваши двигатели полны оборотов! Вам не терпится поговорить с другими, особенно поделиться своей точкой зрения на некоторые вещи. Поскольку ваш энтузиазм заразителен, вам не составит труда вдохновить других. Как только вы заговорите, люди будут готовы присоединиться к вашей победе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сломаете себе голову, занимаясь важными исследованиями, потому что у вас есть на это умственная энергия. Ваш ум любопытен, проницателен и очень активен. Кроме того, все, что вы обнаружите, заставит вас чувствовать себя в приподнятом настроении и удовлетворенным чувством выполненного долга.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы поговорить с друзьями и группами, потому что вы можете воодушевить других выполнять ваши приказы. Они будут слушать вас, потому что вы так много вкладываете в то, что хотите сказать. Кроме того, то, что вы скажете, будет вдохновлять и обнадеживать.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая, бизнесвумен, актриса Опра Уинфри (1954) и певец Дмитрий Маликов (1970) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы философ и вы цените свою независимость. Вы стремитесь к достижению своих целей. Это последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вы будете завершать дела и отпускать то, что больше не имеет значения в вашей жизни. Время провести инвентаризацию. Насколько хорошо вы справляетесь с искусством жизни?