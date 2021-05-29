Ежедневный гороскоп. Суббота 29 мая 2021

18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 15:00 до 21:15. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня (см. выше), потому что вам предстоит горячая дискуссия с начальником, работодателем, родителями или полицией. Не инициируйте ничего важного во время оповещения о Луне. Не занимайтесь волонтерством.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас может быть твердое мнение о политике, религии или национальности. Вы можете обсудить эти вопросы, вы можете написать о них, изучить их или исследовать юридические аспекты. В любом случае, просто двигайтесь по инерции во время предупреждения о Луне (см. выше).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Финансовые вопросы могут вызвать у вас сильные эмоции сегодня, особенно если вы узнаете о чем-то правду и отреагируете на нее. Если это так, не разыгрывайте это и не принимайте решения во время оповещения о Луне (см. выше). Проверьте свою информацию, но дождитесь окончания предупреждения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговор с партнером, супругой или близким другом сегодня будет страстным и насыщенным. Обе стороны к чему-то испытывают сильные чувства. Будьте осторожны, потому что легко стать одержимым, а это значит, что логика отсутствует.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда дело доходит до проблем, связанных с работой или о чем-то, что связано с вашим здоровьем или, возможно с домашним животным — у вас сегодня сильные чувства! Скорее всего, вы хотите разобраться в чем-то, чтобы выяснить, почему это происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми. Точно так же влюбленные должны быть терпеливыми с романтическими партнерами, потому что сегодня все активны и могут остро реагировать на вещи. Также легко получить туннельное зрение, а это значит, что у вас нет полной картины. Светите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные дискуссии, особенно с родственницей (возможно, с мамой?), сегодня будут незабываемыми и насыщенными. Очевидно, вы хотите ладить с семьей, потому что семья — это навсегда. Итак, ваш мудрый шаг — проявить терпение и не реагировать слишком остро. Позже вы будете рады, что поступили разумно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас сегодня сильные чувства ко всему, поэтому вы в чем-то убедительны. Однако вы также можете легко заблокировать чьи-то намерения, если не хотите участвовать. «Вот и все! Я ухожу». Сосчитайте до трех, прежде чем что-то решить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас могут быть сильные чувства по поводу того, что у вас есть сегодня возможно, что-то особенное. Вы также будете испытывать сильные чувства к деньгам и своему богатству, даже к своему самооценке. Если кто-то сделает что-нибудь, чтобы угрожать этим территориям — вы отреагируете!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в Козероге, выровненном с мощным Плутоном, что вызывает у всех сильные эмоциональные переживания. Для вас важно знать, что если у вас есть сильная реакция на кого-то или что-то, это будет публично, и все это заметят. Поскольку вы дорожите своей хорошей репутацией — помните об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы могли бы дуться из-за чего-то. Или в совершенно другом ключе вы можете исследовать и глубоко копать ответы, чтобы добраться до истины. В этом случае вы, вероятно, найдете то, что ищете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете почувствовать одержимость, разговаривая сегодня с другом или членом группы. Возможно, у вас есть идея, которую вы не можете выбросить из головы? К сожалению, эти сильные чувства захлестнут вас и лишат здравого смысла.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Андрей Аршавин (1981), актер Александр Абдулов (1953-2008) и президент США Джон Кеннеди (1917-1963) родились в этот день. Вы красноречивы и обладаете отличными словесными навыками, что дает вам обучающие способности, если вы захотите их использовать. Вы умны и убедительны. Вы также дипломатичны и любите ладить с другими. У вас впереди напряженный год с большим выбором. У вас будет возможность создать такой мир, в котором вы хотите жить.