Ежедневный гороскоп. Суббота 29 февраля 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Не стесняйтесь выдвигать свою повестку дня относительно идей получения прибыли. Если шоппинг, то все, что вы покупаете, вас порадует. Вам также будет приятно быть щедрым по отношению к другим, потому что вы знаете, что «то, что происходит вокруг, приходит вдруг».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером, что дает вам чувство счастья и благополучия. Благодаря этому вы будете привлекать к себе позитивных, оптимистичных людей и в свою очередь, будете чувствовать себя более позитивно и оптимистично! Прекрасный замкнутый круг!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это позитивный день! С философской точки зрения, вы чувствуете, что все, что вы сегодня дадите другим, вернется к вам взамен. (Конечно!) Из-за этого вы хотите быть щедрыми по отношению к другим людям физически, материально и эмоционально. И да, это вернется и к вам.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других. В частности, вам понравятся собрания людей, будь то класс, встреча, конференция или конгресс. Вы хотите поделиться позитивными идеями с другими и в свою очередь, вы хотите услышать мудрость и ободряющие слова от кого-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день! В частности, это отличный день, чтобы поговорить с родителями, боссами, учителями и людьми, имеющими авторитет. В свою очередь, вас заметят другие – вероятно, потому что вы чувствуете себя щедрым и будете делать что-то доброе для кого-то. Это хороший день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам понравится возможность путешествовать куда-нибудь сегодня, потому что вы хотите расширить свой мир. Точно так же вам понравится узнавать что-то новое. Глубокие дискуссии о философии, религии и политике будут привлекательны, потому что вы хотите быть охваченными большими идеями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня на вашем пути появятся подарки и услуги от других. Если это произойдет, это потому, что вы это заслужили. Сегодняшнее влияние связано с причинно-следственной связью, семенем и результатом. Ага! Ваши цыплята возвращаются в дом!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для общения с друзьями и партнерами – людьми, которые рядом с вами. Наслаждайтесь веселым обедом, длительной прогулкой, утренником или поездкой на велосипеде. Время, которое вы поделитесь с кем-то особенным, будет полезным для вас и для них.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с коллегами сегодня теплые и полезные. Вы выиграете, работая с группами и ассоциациями. Это также отличный день для путешествий, связанных с работой, потому что все, что расширяет ваш мир, заставит вас чувствовать себя счастливым. Счастливого пути!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для вечеринок или спортивных мероприятий. Идеальный день, чтобы отправиться в отпуск где-нибудь, потому что «веселье» – это ваша тема сегодня. В частности, игровые занятия с детьми будут радостными и полезными. Романтика также будет процветать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть два варианта и они оба великолепны: вы можете развлекаться дома и приятно проводить время. (Пригласите гостей на хорошую еду и напитки!) Или вы можете устроить отдых дома и наслаждаться своей собственной компанией и заниматься обучением и самообразованием. Это ваш вызов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Короткие поездки и беседы с другими людьми будут для вас сегодня полезным, потому что у всех хорошее настроение и люди чувствуют теплые чувства друг к другу. Энтузиазм и оптимизм заразительны и именно эти чувства пронизывают большинство видов деятельности большинства людей сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Советская и российская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 7-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Обладательница неофициального Кубка мира сезона 1980/81 годов, одна из самых успешных гонщиц за всю историю лыжного спорта – Раи́са Смета́нина разделяет ваш день рождения сегодня. Вы универсальны, изобретательны и находчивы. Вы подходите к новому опыту с энтузиазмом. Секрет вашего успеха – ваша уверенность в себе и ваша вера в себя. Поскольку это ваше время сбора урожая, вы начнете пожинать плоды своих усилий в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да!