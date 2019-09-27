Ежедневный гороскоп. Суббота 28 сентября 2019

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

До 8:45 вечера у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это спокойный день на работе. Тем не менее, вы можете пообещать кому-то больше, чем вы можете сделать. Не делайте этого, потому что вы не хотите в конечном итоге краснеть. Немного потяните поводья, чтобы освободить место для маневра, чтобы уложиться в сроки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это игривый, веселый день. Запланируйте встречу с друзьями. Получите преимущество на выходных или в отпуске. Романтические прогулки, спортивные мероприятия и игривое времяпрепровождение с детьми порадуют вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это приятный, спокойный день. Однако, вы можете предпочесть отдых дома, потому что вы были так заняты и много общались в последнее время. Выбор ваш. Важный разговор с женщиной –членом семьи может иметь место. Может быть интересно.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы заинтересованы в общении. Вы хотите иметь приятную социальную беседу. Однако, что вы действительно хотите, так это приступить к мелочам и иметь разумный обмен с кем-то. Вы голодны, чтобы говорить, и вы должны быть услышаны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас на уме финансовые проблемы. Будьте осторожны, потому что, делая покупки, у вас может возникнуть соблазн пойти за борт. (Вы знаете, кто вы.) Чтобы быть в безопасности, сохраните свои квитанции – и коробку. Тем не менее, вы можете потратить слишком много времени на развлечения, а не на общение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке сидит напротив Нептуна и расходится с Юпитером. По большей части это будет приятный день. Однако вы можете что-то переоценить или подумать, что что-то лучше, чем есть на самом деле, потому что у вас может быть вазелин на линзе. К сожалению!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Иногда вы выдаете желаемое за действительное, с другой стороны, иногда это не так. Сегодня сложный день, потому что вы можете что-то упустить из виду или сделать предположение, что это неправда. Помните об этом. К счастью, с Солнцем, Меркурием и Венерой в вашем знаке вы защищены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте внимательны, слушая подругу или члена группы сегодня, потому что вы можете последовать их совету, а потом пожалеть об этом. Возьмите все, что говорят другие, с долей сомнения, потому что сегодня все сбивает с толку, или может выглядеть лучше, чем на самом деле.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы высоки, а это значит, что люди замечают вас. Как правило, вы можете использовать это в ваших интересах. Однако сегодня вы можете быть смущены чем-то, что означает, что все заметят ваше замешательство. ​​Подумайте дважды, прежде чем делать ставку на эту лошадь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Попробуйте сегодня сделать что-то другое, потому что вам нужна стимуляция, а также вы хотите каким-то образом расширить свой мир. Это конец недели, и вы устали от того же самого старого, того же самого старого. Составьте план путешествия или станьте туристом в своем городе. Будьте изобретательны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Убедитесь, что у вас есть все правильные данные сегодня, если вы принимаете важное решение в отношении наследства, совместного имущества или страховых споров. Проверьте все дважды, потому что что-то может выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Не отдавайте ферму.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это приятный день для общения с другими, потому что вы спокойны и дружелюбны во всех отношениях со всеми. По общему признанию, с Марсом напротив вашего знака, в последнее время было легко кого-то раздражать. Но что вы можете сделать, если кто-то раздражает? Именно так.

Если ваш день рождения сегодня

Синхронистка Мария Киселева, которая после трех золотых наград олимпийских игр ушла на телевидение и вела программу «Слабое звено» и «Последний император», многократный чемпион мира по смешанным единоборствам и боевому самбо Федор Емельяненко разделяют ваш день рождения сегодня. Вы энергичны, бдительны, чувствительны и добры. Вы ищете гармонию и равновесие в своем мире. В этом году настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете во времена захватывающих перемен и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.