Ежедневный гороскоп. Суббота 28 ноября 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день для финансовых обсуждений, а также для решения вопросов, связанных с наследством, совместным имуществом и страхованием. Каким бы ни был исход — все, вероятно, пойдет вам на пользу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует со счастливым Юпитером, а Меркурий напротив вашего знака танцует с Юпитером. Это значит, что люди настроены оптимистично, счастливы видеть вас! Все ваши отношения с другими будут обширными и радостными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможны поездки по работе или деловые отношения с зарубежными странами или людьми из других культур. Возможно, у вас есть хорошие новости, связанные с домашними животными или с вашим здоровьем? Между тем, что-то происходящее за кулисами может в конечном итоге принести вам практическую пользу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями, играми с детьми или онлайн-играми. В частности, вам понравится общаться с друзьями, членами команд и клубов, потому что вам нравятся большие идеи!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для семейных дискуссий или любого безопасного собрания. У вас есть большие идеи, связанные с домом или семьей и вы хотите поделиться ими с другими. Это может включать в себя концепции расширения дома или планы косметического ремонта.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы строить планы на будущее и создавать организационные системы. Приветствуется любой вид деловой и коммерческой деятельности, например, подписание контракта или заключение крупных сделок. Сегодня вы готовы рассмотреть все аспекты любой ситуации. Вы хотите учиться!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Бизнесу и коммерции сегодня отдается предпочтение, а это значит, что это хороший день для финансовых дискуссий, размышлений и построения планов. Ваш оптимизм и способность видеть общую картину помогут вам. Более того, сегодня вы не боитесь мыслить масштабно. Вы готовы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваш ум остр, к тому же вы находитесь в позитивном настроении, что создает прекрасную комбинацию, позволяющую происходить благоприятным событиям. Вы увидите способы превратить все, что происходит вокруг вас, в вашу пользу. Вы также хотите узнать новую информацию и возможно, совершить короткую поездку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Любые исследования или закулисные планы сегодня будут успешными, потому что у вас есть энергия, чтобы довести до конца то, что вы хотите сделать. Вы настроены позитивно и готовы рассматривать необычные идеи. Некоторые из вас изучают планы поездок, связанных с работой, и вам нравится это делать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наслаждайтесь компанией друзей, группами и клубами сегодня, будь то в Zoom или в какой-либо другой виртуальной реальности, потому что вы хотите общаться с людьми и обмениваться идеями. Вам понравится ваше общение с другими, особенно с некоммерческим подходом на благо общества. Мыслите глобально действуйте локально!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения с начальством, родителями, полицией и всеми, кто наделен властью, сегодня пройдут хорошо, потому что все настроены позитивно и рады обмену информацией. Новая информация и новые идеи будут волновать вас. (В конечном итоге это может принести пользу вашему дому или кому-то из членов вашей семьи.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам понравится возможность узнать что-то новое, потому что вы хотите расширить свой кругозор и свой опыт сегодняшнего мира. Вот почему вы стремитесь познакомиться с новой информацией и новыми идеями. Вам также понравится изучать право, философию, религию или работать над крупной статьей, которую вы хотите опубликовать.

Если ваш день рождения сегодня

Поэт Александр Блок (1880 – 1921), артист балета и актер Александр Годунов (1949 — 1995) и актриса Анна Горшкова (1983) родились в этот день. Вы теплые, веселые и притягательные. У вас отличная улыбка. Вы также сострадательны и проницательны. Это время обучения и возможно, учения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в себя в будущем. Этот год задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.