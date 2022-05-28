Ежедневный гороскоп: суббота 28 мая 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же вещи, которыми вы владеете, могут быть украдены, потеряны или повреждены. Будьте начеку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке вместе с непредсказуемым Ураном, что заставит вас чувствовать себя импульсивным и наэлектризованным. Это может придать вам сил и энтузиазма. Однако это также может сделать вас импульсивным и способным на необдуманные поступки. Помните об этом и думайте, прежде чем действовать или говорить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день! У вас такое чувство, будто вы ждете, пока упадет другой ботинок. По сути, Луна находится в скрытой части вашей карты вместе с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас чувствовать себя смутно неловко. Не волнуйтесь, это чувство кратковременно. Пройдет до завтра.

Рак (21 июня — 22 июля)

Друг может удивить вас сегодня. Или может быть, кто-то в группе сделает что-то, чего вы меньше всего ожидали? Если вы застигнуты врасплох, главное не слишком остро реагировать и не говорить что-то, не подумав. Будьте крутым. Дайте себе шанс трезво подумать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Имея сегодня дело с родителями, начальниками и авторитетными людьми, вы можете внезапно почувствовать непокорность или мятежность. Даже если вы так себя чувствуете, что в этом хорошего? Как правило, авторитетные лица не любят, когда им угрожают. Они не хотят невежливого сопротивления. Помните, где ваш хлеб намазан маслом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Они могут быть отменены, задержаны или наоборот, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Точно так же средства массовой информации или что-то, связанное с медициной или законом, также могут стать для вас источником неожиданности. Оставайтесь спокойными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте умны и перепроверьте вопросы, связанные с банковским делом, наследством, налогами и долгами, потому что что-то, связанное с этими областями, может стать для вас источником сюрприза сегодня. Когда дело доходит до денег, богатства и активов, будьте умны и оставайтесь на высоте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не удивляйтесь, если сегодня партнер или близкий друг бросит вам вызов. А может быть, вы встретите кого-то необычного? Что-то произойдет, потому что Луна находится напротив вашего знака и находится на одной линии с непредсказуемым Ураном, а это означает, что люди, с которыми вы столкнетесь, могут вас удивить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша рабочая рутина сегодня будет прервана почти наверняка. Вероятны нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, задержки, поломки оборудования, а также неожиданности при общении с кем-либо. Поэтому будьте умнее и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть особенно бдительны сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Между тем, социальные события могут внезапно измениться. Их могли отменить или — сюрприз! Вы получаете веселое приглашение сходить куда-нибудь! Кто знал? Могло пойти по любому пути.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то в вашем домашнем распорядке сегодня изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или произойти мелкая поломка. Возможно, кто-то неожиданный постучит в вашу дверь? Для начала оденьтесь так, чтобы быть готовым к неожиданностям. Оставайтесь незаметными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день для вашего знака, который слегка подвержен несчастным случаям, а это значит, что вы должны обращать внимание на все и быть внимательными. Думайте, прежде чем говорить или действовать. Сегодня вы можете встретить новых людей, особенно необычных. Или кто-то может вас заинтриговать?

Если ваш день рождения сегодня

Писатель (создатель Джеймса Бонда) Ян Флеминг (1908-1964) и актер Андрей Панин (1962-2013) родились в этот день. Люди тянутся к вам, потому что вы интересный, дружелюбный и занимательный человек. Лично у вас аналитический ум. Вы много наблюдаете. В этом году у вас сильный вкус к жизни! Вот почему вы будете больше общаться и испытывать теплые дружеские отношения с другими людьми. Вы можете получить общественное признание.