Ежедневный гороскоп. Суббота 28 марта 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 15:45 вечера до 7 вечера сегодня. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для болтовни, потому что Венера в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером. По общему признанию, вы чувствуете себя настолько непринужденно, что лень и баловство являются темой вашего дня. Бывает.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Уединение в прекрасной обстановке понравится вам сегодня, потому что вы хотите расслабиться. Вы счастливы быть сегодня в своей шкуре! На самом деле, некоторые из вас могут быть вовлечены в тайный роман с кем-то, кто «отличается» или от другой культуры или страны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня прекрасный день для теплой дружбы и приятного общения с другими, потому что люди в хорошем настроении и хотят хорошо провести время! Вам не только понравится общение с друзьями, но и ваши отношения с группами и профессиональными ассоциациями будут приятными.

Рак (21 июня-22 июля)

Кто-то может попросить у вас креативного совета о дизайне, планировке, расстановке мебели или о том, как что-то выглядит. Этим утром и ранним днем ​​лучшие времена, чтобы поговорить с боссом или сделать шаг к вашему начальнику. Позже днем ​​отдохните и расслабьтесь. Согласитесь, ничего важного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня, поэтому вы должны использовать все шансы на побег и насладиться сменой обстановки. Многие из вас также будут изучать возможности в СМИ, издательском деле, медицине и законодательстве. Если вы это сделаете, действуйте по этим вопросам утром и рано днем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держите свои карманы открытыми сегодня, потому что вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других. Люди будут дарить вам подарки, лакомства и делать вам одолжения! Этим утром и ранним днем ​​наступают хорошие времена для получения кредита или ипотеки в банке. Между тем романтика горячая!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день для общения с близкими друзьями и партнерами. Встречайте своих веселых друзей на обед. Все аспекты общения с другими будут радовать вас, в том числе видеть членов семьи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с коллегами сегодня будут налаживаться, потому что люди оптимистичны, дружелюбны и чувствуют взаимную щедрость друг к другу. В частности, встречи и сборы будут позитивными. (Особенно в начале дня.) Ищите способы сделать вашу рабочую обстановку ​​более привлекательной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день! Тем не менее, это продуктивный день для тех из вас, кто работает в сфере искусства и творческих проектов, потому что ваше воображение полно свежих, оригинальных идей! Между тем, игривые мероприятия с детьми и общественные мероприятия порадуют вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день, чтобы развлечься дома. Пригласите гостей за хорошей едой и напитками, потому что это общительный, веселый день, когда люди наслаждаются обществом друг друга. Это также хороший день для изучения сделок с недвижимостью, однако, если деньги вовлечены – закончите бизнес к 15:45.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день. На самом деле, когда вы оглядываетесь вокруг, вы цените свое повседневное окружение. Вы также оцените, как много любви и привязанности присутствует в вашем повседневном мире. Повезло вам! Вы любимы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Бизнес и коммерция сегодня любимы. Тем не менее, когда ведете финансовые переговоры, избегайте заключать сделки или делать покупки после 15:45. Вы получаете преимущество.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Андрей Рожков и Дмитрий Брекоткин участники творческого коллектива «Уральские пельмени» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы – прирожденный лидер и намерены стать номером один. Вы креативны, организованы, находчивы и готовы к любым вызовам. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях.