Ежедневный гороскоп. Суббота 28 декабря 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 12:30. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сложный день, потому что вы настроены позитивно и с энтузиазмом. Кроме того, ваш энтузиазм заразителен, и другие, включая боссов и VIP-персон, впечатлены. Тем не менее, следует помнить об ограничениях оповещения Луны (см. Выше). Избегайте важных решений в течение этого времени.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы путешествий могут быть захватывающими! Сегодня вы готовы мыслить масштабно, и это может относиться к путешествиям и дальнейшему образованию или возможно, к чему-то, связанному с издательством, средствами массовой информации, медициной и законодательством. Тем не менее, будьте внимательны к предупреждению Луны — см. Выше. Не совершайте больших покупок во время оповещения о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы попросить кредит или договориться об ипотеке, но вы должны сделать это утром (см. «Предупреждение о луне» выше). Тем не менее, ваша уверенность даст вам энергию, чтобы заставить мяч двигаться в любом направлении, куда вы хотите. Споры о долевой собственности будут в пользу вас.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для теплой дружеской беседы с партнером или близким другом. На самом деле, если вы обдумываете что-то важное, выбирайте сегодня, потому что люди будут восприимчивы. Тем не менее, если ваше обсуждение требует важного решения, знайте о предупреждении Луны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Встречи в группах сегодня будут оптимистичными и дружелюбными, особенно на работе. Путешествие по работе также порадует вас. На самом деле, отношения с людьми из других стран и разных культур будут особенно полезными. Будьте в курсе Лунной тревоги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это веселый день, полный веселья, интересных возможностей. Вы общаетесь со своей музой, и это хорошая новость для вас, если вы работаете над творческими проектами или в сфере искусства. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми. Наслаждайтесь спортом и миром развлечений. Если вы делаете покупки, проверьте Лунную тревогу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вам понравится развлекаться дома сегодня. Или, возможно, состоится семейное обсуждение? Если это требует важного решения или обязательства, проверьте Лунную тревогу сегодня. Не делайте покупки предметов для дома во время Лунной тревоги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энтузиазм заразителен, мы все это знаем. Сегодня вы чувствуете себя особенно позитивно и психологически энергично, поэтому другие люди будут наслаждаться вашей компанией. Это сильный день для писателей, актеров, учителей и людей, занимающихся продажами, потому что ваши навыки общения горячие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сосредоточены на деньгах. На самом деле, вы можете увидеть способы повысить свой доход. Тем не менее, будьте осторожны с финансовыми решениями и покупками из-за Лунной тревоги сегодня. Смотрите выше, чтобы проверить время. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Солнце выстроено в линию с Юпитером в вашем знаке, что заставляет вас чувствовать себя физически и психологически энергичным. Вы хотите быть активным. Вам также понравится изучать все, что расширяет ваш кругозор. Тем не менее, следует помнить об ограничениях сегодняшнего Лунного предупреждения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими и насладиться общением! (В частности, вам понравится тусоваться с молодыми людьми.) Поскольку ваши амбиции пробуждаются, вы придумываете идеи для своего будущего. Посмотрите на Лунную тревогу, прежде чем совершать что-либо сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день, чтобы произвести впечатление на группы и организации. Вам также понравится тусоваться с хорошими друзьями, особенно с людьми из других культур или разных стран. Вы можете быть заинтересованы в достижении будущих целей. Если это так, имейте в виду ограничения сегодняшней Лунной тревоги. (См. Выше.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Робак, который снялся на сегодняшний день в 80-ти фильмах, среди которых: «Елки 3», «Все будет хорошо», «Однолюбы», «Уравнение любви» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы искренни, терпеливы и верны. Вы живете своей жизнью с чувством цели. Служение другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.