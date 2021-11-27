Ежедневный гороскоп: суббота 27 ноября 2021

23, 24 лунный день. Третья четверть

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы должны поставить долг перед удовольствием. Вы должны не только выполнять поручения, чтобы поддерживать себя и помогать себе, но и помогать кому-то другому. Что есть, то есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в знаке Дева, которая поддерживает ваш знак. Не стесняйтесь быть собой — тем, кем вы являетесь на самом деле. Романтика приветствуется наряду с социальными прогулками и играми с детьми. Вам также понравятся спортивные мероприятия.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы предпочтете сидеть дома в коконе и наслаждаться уединением. Вы можете быть связаны с членом семьи, возможно, женщиной. Найдите время, чтобы насладиться уединением и комфортом знакомой обстановки. Вы это заслуживаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговоры с другими важны для вас сегодня, поэтому вам следует избегать вежливой болтовни. Вы хотите перейти к мелочам и поговорить с кем-то «на интуитивном уровне». Вы хотите, чтобы люди говорили об этом так, как есть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы отождествляете себя со своим имуществом, поэтому вы можете иметь сильную привязанность к чему-либо или не позволять кому-то что-то брать взаймы или использовать то, что у вас есть. Вы также можете больше думать о своих жизненных ценностях. Что действительно важно?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке. Он находится в вашем знаке в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, хотя это усиливает ваши эмоции, это немного повышает вашу удачу. Это небольшой импульс, но, мы все можем использовать всю удачу, которая у нас есть! Просите вселенную об одолжении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Уединение в красивой обстановке порадует вас сегодня, особенно хорошей едой и напитками, которые сделают жизнь приятной и комфортной. Несмотря на то, что вы социальный знак, сегодня вам меньше хочется общаться. Не стоит беспокоиться. Вы можете исследовать мистические или духовные дисциплины, которые вас интересуют.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня важен ваш эмоциональный контакт с друзьями. Точно так же вы можете быть эмоционально вовлечены в общение с группой или клубом. Это влияние заставит вас чувствовать себя защищающим и поддерживающим других. (Вы можете даже ревновать, если кто-то вас игнорирует.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

По разным причинам ваша самая интимная и личная жизнь сегодня может быть выставлена ​​на всеобщее обозрение больше, чем обычно. Вы не сможете скрыть определенные факты о себе. Помните об этом на случай, если вам нужно будет устранить последствия. Ищите способы помочь кому-то, используя свое влияние или видение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть сильное желание уйти от всего. Вы хотите заняться чем-то особенным, например, сесть на самолет и отправиться в увлекательное место! Если возможно, съездите куда-нибудь на день. По крайней мере, отправляйтесь туда, где никогда раньше не бывали. Учитесь и узнавайте что-то новое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не пугайтесь, если ваши эмоциональные переживания сегодня намного сильнее, чем обычно — это просто то, что происходит. Помните об этом, проявите терпение и научитесь сдерживать свою реакцию на других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы обратите внимание на самые личные отношения — близкие друзья, супруги и партнеры. Очевидно, эти люди для вас важнее. Из-за ваших повышенных чувств следует, что конфликты с другими также будут более эмоциональными. Остерегайтесь необдуманных рефлексов. Оставайтесь спокойным.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Борис Гребенщиков (1953), телеведущая Екатерина Андреева (1961) и актер Владимир Машков (1963) празднуют день рождения с вами. Вы дружелюбны, позитивны и очень проницательны. У вас также есть целенаправленное, агрессивное поведение, когда вы хотите это продемонстрировать. Вы всегда внимательны и ко всему любопытны. Этот год — год обучения для вас, а для некоторых — год учения. Найдите время для уединения, потому что это будет вам полезно.