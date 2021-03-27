Ежедневный гороскоп. Суббота 27 марта 2021

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 16:30 по восточному времени сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сильно переживаете по поводу проблем, связанных с домашним животным, вашим здоровьем или работой. Вы тоже не собираетесь их скрывать. Эти чувства важны для вас. На самом деле, вы можете увидеть способы улучшить эти области, особенно свое здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтика сегодня будет страстной! На самом деле, все ваши чувства сегодня очень сильны, поэтому даже отношения с вашими детьми, как положительные, так и отрицательные, будут интенсивными. Не позволяйте своим чувствам контролировать вас. Оставайтесь на связи со своим здравым смыслом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейные дискуссии сегодня будут интенсивными — без вопросов. Хотя людям, в том числе и вам, хорошо иметь возможность выражать свои чувства, чувства — это просто чувства. Здравый смысл также должен быть задействован. Ищите способы улучшить положение дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Даже самый непринужденный разговор с кем-то сегодня может быть наполнен важными или сильными чувствами. Вы также привлечете к себе людей, у которых есть сильные чувства. Не забывайте использовать логику и здравый смысл при принятии важных решений сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас острая реакция на все, что связано с деньгами и вашим имуществом. Это понятно. Когда дело касается денег, люди испытывают сильные чувства. Тем не менее, не поддавайтесь этим чувствам. Прислушивайтесь к своему здравому смыслу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с могущественным Плутоном, что указывает на то, что сегодня у вас будут очень сильные чувства, независимо от того, с кем вы разговариваете. Фактически, вы можете привлечь к себе людей, у которых также есть сильные чувства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня накануне завтрашнего Полнолуния напряжение нарастает, вы можете спрятаться. На самом деле, это может быть мудро. Хотя вы отличный спорщик, правда в том, что вы не любите конфронтации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше общение с другом, возможно, женщиной, сегодня будет интенсивным и сильным. Этот человек может захотеть улучшить вас каким-то образом или наоборот, вы хотите его улучшить? Лучше сделать шаг назад и оставить все как есть. Наслаждайтесь своими друзьями такими, какие они есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с начальником сегодня будут запоминающимися и сильными! Эти отношения также могут быть обменены с одним из родителей или с любым человеком, который занимает авторитет в вашей жизни. Возможно, эти сильные чувства позволят кому-нибудь из вас выложить свои карты на стол?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это не идеальный день для дискуссий о политике, религии или расе, потому что, что бы ни случилось сегодня, люди испытывают сильные, сильные чувства ко всему! Включая вас. Поэтому избегайте проблем, которые нажимают на кнопки людей. Держите мысли легкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения совместной собственности, налогов, долга или чего-либо, чем вы владеете совместно с кем-либо, сегодня не будут случайными. О нет. Наоборот. Вы испытываете сильные чувства по поводу этих вопросов и скорее всего, вы будете разговаривать с кем-то, кто чувствует себя столь же напряженно. Действуйте осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте любезны с другими сегодня, потому что Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны идти более чем на полпути, когда имеете дело с людьми. Через две недели, когда Луна в вашем знаке, людям придется с вами соглашаться. Очень просто.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Квентин Тарантино (1963), актер Никита Джигурда (1961) и актриса Алика Смехова (1968) сегодня разделяют ваш день рождения. Вам нужно уважение со стороны окружающих. Вы активны, прямолинейны и любите быть самим собой. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.