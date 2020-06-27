Ежедневный гороскоп. Суббота 27 июня 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 13:00 до 13:30 сегодня. После этого Луна движется из Девы в Весы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Марс переходит в ваш знак, чтобы остаться на остаток года. Это самое необычное! Обычно Марс в вашем знаке в течение шести недель один раз в два года. Это означает, что вы будете сильны! Вы будете накачаны, агрессивны и управляемы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Марс переходит в скрытую часть вашего графика до конца года. Поскольку Марс скрыт в вашем графике в течение следующих шести месяцев, это может означать, что вы можете быть разочарованы, потому что не можете получить одобрение за все, что делаете. Да это не честно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих шести месяцев Марс активизирует ваше желание формулировать цели и преследовать их. Вы будете более склонны работать сегодня для того, что вы можете сделать завтра. Вы также будете более вовлечены в группы, а друзья будут сотрудничать с групповыми целями.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня огненный Марс перемещается в верхнюю часть вашего графика, чтобы остаться до конца года. Это разожжет ваши амбиции, как никогда раньше! (Буквально, потому что в последний раз это произошло в 1988 году – 32 года назад.) Ожидайте многого!

Лев (23 июля — 22 августа)

В остальное время года вы хотите делать больше творческой, интеллектуальной работы, чем обычно. Вы хотите поделиться своим опытом с миром. Вот почему вы будете делать все возможное, чтобы расширить свой кругозор и возможно, защитить свои убеждения. Вы будете энергичны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете столкнуться с разногласиями по поводу общего имущества, наследства и страховых вопросов в течение следующих шести месяцев. Тем не менее, вы будете защищать свои права. Ваши физические желания также будут сильными, что создаст большие ожидания с вашей стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Внезапно Марс окажется напротив вашего знака в течение следующих шести месяцев. (В последний раз это произошло в 1988 году.) Это может способствовать конфликтам с другими. Тем не менее, это также даст вам смелость положить карты на стол и защитить себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для остальной части года, вы будете чрезмерно трудно работать, потому что вы будете бросать свою энергию в добивании цели. Когда вы делегируете другим, вы можете думать, что окружающие вас ленивы. Не так! Внимание. (Рабочий конь – это вы.)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

В остальное время года вы будете требовать быть самим собой и выражать другим, кто вы есть на самом деле. Романтика будет прокачана. По общему признанию, может возникнуть напряжение с детьми. Вы хотите заниматься своим делом и исследовать удовольствие, развлечения и искусство. Да!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Повышенная активность и хаос в тылу вероятны для остальной части года. Естественно, это может вызвать напряженность в отношениях с семьей или людьми. Споры о собственности на землю могут возникнуть. Подумайте дважды, прежде чем действовать. Держите холодной голову.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп ваших дней ускорится до конца этого года, и ваш уровень энергии будет высоким. Вы будете идентифицировать себя со своими идеями и мнениями, которые могут сделать вас спорным. Остерегайтесь попыток заставить других поверить в то же, что и вы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

До конца этого года Марс находится в вашем Доме заработка и имущества, что позволяет вам идентифицировать себя с тем, что у вас есть и что вы цените. Вот почему вы можете покупать вещи, потому что вы думаете, что то, что у вас есть, отражает то, кто вы есть. Думайте об этом.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алсу делит сегодня ваш день рождения. Вы являетесь отличным партнером, потому что вы теплый и заботливый. Вы также любящий родитель. Волнующие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!