Ежедневный гороскоп: суббота 26 марта 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 19:30 до 21:00 по восточному поясному времени (с 16:30 до 18:00 по тихоокеанскому времени). После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас есть возможность видеть подтекст вещей. Вы знаете, что происходит под поверхностью. Вы также сразу узнаете, если кто-то лжет вам. Это почти как если бы у вас было рентгеновское зрение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете сильным, если сегодня поговорите с кем-то, возможно, с кем-то моложе. Это обсуждение может быть связано с вашими целями или вашей позицией по какому-либо вопросу в группе или организации. Возможно, вы привлечете к себе кого-то, кто также силен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас будет серьезный разговор с родителем, учителем, начальником или сотрудником полиции. Вы можете высказывать новаторские идеи о том, как внести улучшения. Вы можете предложить им использовать новый подход к ведению дел, особенно к тому, как использовать свою власть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это фантастический день, чтобы учиться или узнавать что-то новое, потому что ваш ум сосредоточен и у вас есть настойчивость, чтобы продолжать учиться, чтобы узнать то, что вам нужно знать. Некоторые из вас могут учить других. Если да, то вы будете убедительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы сосредоточены и продуктивны, особенно если имеете дело с финансовыми вопросами, связанными с наследством, общим имуществом, налогами и долгами. Вы полны решимости добраться до сути вещей и выяснить, что вы ищете. Вы можете узнать что-то о богатстве вашего партнера, возможно, секрет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет мощным и актуальным. Вы можете обсудить деликатную, скрытую тему. Или вы могли бы обсудить, как улучшить сами отношения? Сегодня вы привлечете к себе кого-то с сильными взглядами — почти наверняка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы видите способы улучшить свою работу, свою работу или то, как вы подходите к определенным задачам. Это приветствуется, потому что почему бы не сделать что-то лучше? Тем не менее, кто-то другой может не согласиться с вами. Они могут чувствовать критику. Между тем, вы можете увидеть способы, как улучшить свое здоровье. Это бонус!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители были бы мудры, если бы сегодня разговаривали со своими детьми дипломатично и мягко, потому что легко переборщить или вести себя как Годзилла. Точно так же у романтических партнеров может быть интенсивная дискуссия, в ходе которой они хотят «докопаться до сути вещей».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас есть инновационные идеи о том, как сделать ремонт дома сегодня, что может вызвать семейные обсуждения. Это также хороший день, чтобы посмотреть, как сделать ремонт в ванных комнатах, сантехнике и местах, связанных с мусором и переработкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас любознательный ум, поэтому вам нужны ответы на вопросы. Вы также хотите разгадывать загадки и тайны. В дискуссиях с другими вам понадобятся прямые факты — настоящая худоба — ничего фальшивого. «Говорите как есть. Не приукрашивайте».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня вы находитесь в новаторском настроении, вы можете увидеть новые способы использования того, что у вас уже есть. Как изобретательно! Точно так же некоторые из вас могут увидеть новые способы заработка или возможно, более высокооплачиваемую работу или способы дополнительного заработка.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас заинтриговали загадки, секреты и подтекст вещей. Вам нужны факты. Вы хотите знать, кто этот человек за занавеской. Разговаривая с другими, вы можете быть более напористым, чем обычно, потому что вам нужны ответы.

Если ваш день рождения сегодня

У Владимира Преснякова — старшего (1946) сегодня день рождения. Вы сосредоточены, трудолюбивы и решительны. Вы идете за тем, что вы хотите. Вы перфекционист, внимательный к деталям. Хорошие новости! В этом году ваши цыплята возвращаются домой на насест. Ваша тяжелая работа окупится продвижением по службе, повышением, похвалой, наградой или каким-либо признанием. Браво!