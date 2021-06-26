Ежедневный гороскоп: суббота 26 июня 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:30 до 7:30 сегодня. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В следующие две недели у вас будет больше возможностей для развлечений и хорошего времяпровождения! Добро пожаловать для творческого самовыражения и романтики! Также в повестке дня веселые мероприятия с детьми. Это счастливое окно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие две недели вам захочется сделать косметический ремонт дома и сделать то место, где вы живете, красивее. Многие из вас тоже будут развлекаться дома. Этот период времени хорош для переговоров по недвижимости и крупных покупок для дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие две недели вы будете ценить повседневное окружение больше, чем обычно. Вы сами убедитесь, сколько любви и привязанности присутствует в вашем повседневном мире. Это будет приятный опыт.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хорошие новости! Вы можете привлечь к себе деньги в ближайшие две недели. Это также благоприятное время для финансовых переговоров или получения денег в долг. Делая покупки, вам захочется покупать красивые вещи для себя и близких.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ярмарка Венера будет в вашем знаке следующие две недели, а это идеальное время для покупки аксессуаров для гардероба! Это также прекрасное время, чтобы насладиться общением с друзьями, отправиться в отпуск или заняться тем, что вам нравится. Удовольствие будет выше работы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уединение в красивой обстановке полностью понравится вам в ближайшие две недели. По общему признанию, вы связаны с другими людьми, особенно с группами и организациями. Однако, вероятно, именно поэтому вы в любой момент сможете насладиться роскошью уединения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В следующие две недели вы будете более активны в общении с другими людьми, особенно с творческими и артистичными людьми. Вы также с большей готовностью скажете кому-нибудь, например другу или знакомому в организации, насколько вы их цените и как сильно вы о них заботитесь. Это хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие две недели будут благоприятным временем для бизнеса и вашей профессиональной жизни, потому что вы привлечете важных людей, которые помогут вам. Двери откроются для вас. Ожидайте, что вас попросят совета по поводу дизайна, верстки, художественного оформления или косметического ремонта офиса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы — путешественник по знаку зодиака и в ближайшие две недели мечтаете отправиться в увеселительное путешествие — куда угодно! Вы не только будете получать удовольствие от новых мест и встреч с людьми из разных слоев общества, но и можете завязать роман с кем-то другим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши интимные, личные отношения будут важны для вас в следующие несколько недель, потому что вы почувствуете сильную связь с кем-то. Ваше желание усилится и вы почувствуете большую привязанность к кому-то. Это время также хорошее время, чтобы попросить ссуду или финансовую поддержку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями в ближайшие две недели красиво улучшатся, ведь светлая Венера находится напротив вашего знака. На самом деле, все будет так тепло и уютно, даже если вы с кем-то конфликтуете, вы помиритесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие две недели у некоторых из вас может начаться деловой роман. К тому же ваше здоровье станет крепким, хотя вас могут соблазнить сладкие блюда и десерты. Сбалансированная диета — это не булочка в каждую руку.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Вячеслав Петкун (1969), российский художник-карикатурист Андрей Бильжо (1953) и тренер по фигурному катанию Тамара Москвина (1941) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивы и организованы. Вы чрезвычайно креативны, что часто не сразу бросается в глаза, потому что у вас тихий характер. Вы разумны, практичны и даже послушны другим. Люди уважают вас. Это год новых начинаний и новых начинаний. Это будет динамичный и динамичный. Будьте готовы открыть любую дверь!