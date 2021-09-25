Ежедневный гороскоп: суббота 25 сентября 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до 18:00 сегодня (. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете серьезно поговорить с близким другом или партнером, особенно об аранжировках. Возможно, вы обсудите разделение труда? Кто вывозит мусор? Возможно, дело в общих расходах. В любом случае вы будете практичны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы много сделаете на работе, потому что вы будете настойчивы в том, что делаете. Вы не расслабитесь. Вы сделаете все возможное и обратите внимание на детали. Вы сделаете все возможное, чтобы закончить то, что вы начали.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы попрактиковаться в совершенствовании. Например, вы можете отточить технику в спорте. Или вы можете попрактиковаться в искусстве — например, в музыкальных арпеджио — в этом роде. Еще хороший день для обучения детей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы добьетесь многого дома, потому что у вас хватит терпения и настойчивости, чтобы выполнить свою работу. Это может быть ошеломляющим, потому что вокруг вас усиливается хаос из-за ремонта, переезда жилых домов или посещения гостей — чего-то еще. Просто постарайтесь, потому что это все, что вы можете сделать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете наиболее убедительны и убедительны в разговоре с другими. Фактически, все, что вы делаете сегодня, будет сделано с тщательным обдумыванием и планированием. Вы не сойдете с ума. Обратите внимание на детали. Примечание: это отличный день для учебы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, вы будете консервативны и осторожны. Если вы работаете за деньги, вы будете делать все, что делаете, продуманно и точно. Если вы тратите деньги, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть терпение и желание выполнять сложную и ответственную работу. Это потому, что у вас есть необходимая концентрация и сосредоточенность, чтобы выполнить работу. Придется ли вам выполнять интеллектуальную или физическую работу — в любом случае вы будете уделять большое внимание деталям и делать все аккуратно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для проведения любого исследования, потому что вы будете тщательным, настойчивым и точным. Вы не остановитесь, пока работа не будет сделана. Естественно, такой подход, вероятно, даст результаты, которые вы надеетесь найти.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете хорошо работать с командой сегодня или в тандеме с другими. Это хороший день для установления партнерских отношений, потому что люди будут приветствовать вашу трудолюбивую энергию! В частности, вы хотите заниматься чем-то полезным или тем, что приносит пользу другим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы произведете впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон, потому что вы будете добросовестными, трудолюбивыми, внимательными и надежными во всем, что бы вы ни делали. Даже если окружающие впечатлены, вы будете скромно рассказывать о своих достижениях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Выберите сегодня, чтобы изучить что-то сложное, потому что вы сможете это сделать. Это потому, что ваш ум сосредоточен, самодисциплинирован и готов обращать внимание на детали. Вы также можете узнать что-то ценное от учителя или человека, похожего на гуру.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы готовы быть кому-то полезным сегодня, особенно имея дело с общей собственностью или организовывая то, что принадлежит кому-то другому. Люди будут приветствовать и хвалить ваши усилия, потому что вы будете продуктивны и будете иметь значение в их глазах. Браво!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Майкл Дуглас (1944), актер Уилл Смит (1968), актриса Кэтрин Зэта-Джонс (1969) и актриса Лидия Федосеева-Шукшина (1938) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы верны своим друзьям и твердо придерживаетесь семейных ценностей. Эти отношения важны для вас. Вы честны и искренни, вы также проницательны и довольно интуитивны. В этом году вы чувствуете себя творчески и испытываете более сильный интерес к жизни. Вы будете более общительны и дружелюбны с другими и вероятно, будете на виду у публики. Наслаждайтесь хорошими временами!