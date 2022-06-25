Ежедневный гороскоп: суббота 25 июня 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 15:00 до 19:30. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в творческом настроении, поэтому вы увидите новые способы использования того, что у вас есть. Вы можете перенастроить или перепроектировать что-то. Поскольку ваше воображение перегружено, будьте осторожны в финансовых решениях. Проверьте оповещение о Луне выше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, имея мечтательные отношения с Нептуном, что заставляет вас чувствовать себя непринужденно и интересоваться причудливыми идеями. Эйнштейн сказал: «Воображение важнее знания. Знания ограничены. Воображение вращается вокруг мира».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня максимально расслабьтесь. Работайте в одиночку или за кулисами, потому что вам понравится мечтать и представлять в уме будущие возможности. Вы можете поделиться этими идеями с другими, потому что с Меркурием в вашем знаке вы стремитесь к просветлению.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам будет легко идеализировать друга или восхищаться им. Некоторые могут чувствовать такое же восхищение или вдохновение по поводу группы, особенно благотворительной организации. Если вы решите присоединиться к группе сегодня, хорошо подумайте и возможно, подождите несколько дней, чтобы понять, действительно ли вы этого хотите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Другие могут неправильно понять вас сегодня или смутиться из-за того впечатления, которое вы производите. Вполне вероятно, что они будут восхищаться вами, но при этом они как будто видят вас сквозь вазелин на своих линзах. Это может заставить вас выглядеть гламурно. (Просто чтобы вы знали.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вас привлекают причудливые планы будущих путешествий, дальнейшего образования или чего-то авантюрного и захватывающего! Вы хотите расширить свой мир! Замечательно использовать свое воображение. Однако убедитесь, что через день или два эти планы по-прежнему актуальны и так же привлекательны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете испытывать сочувствие к кому-то, кому повезло меньше, чем вам, поэтому вы склонны помогать им, насколько это возможно и быть щедрым. Это замечательно. Однако ваш возбужденный идеализм может ввести в заблуждение. Не отдавайте ферму.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет непринужденным. Вы могли бы развлекать творческие идеи? Их всегда интересно исследовать. Однако, поскольку вы сегодня в причудливом настроении, подождите до завтра или понедельника, чтобы согласиться взять на себя обязательство.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку ваш идеализм пробудился сегодня, вы захотите помочь коллегам или работать на кого-то. Вы также можете уделить время помощи домашним животным или организациям по спасению животных. Будьте осторожны, не берите на себя слишком много. Посмотрите, как эти идеи выглядят в понедельник.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для творчества и знакомства с искусством. Художники, в частности, будут продуктивны и способны работать с обостренным воображением. Социальные мероприятия будут веселыми и причудливыми. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми. Романтика будет мерцать!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сочувствуете нуждам члена семьи. Если вы можете помочь кому-то, вы обязательно это сделаете. Однако, если кто-то предъявляет к вам серьезные требования, требующие обязательств с вашей стороны, подождите до понедельника, чтобы ответить. Это будет мудро.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете провести много времени, погрузившись в фантазии и мечты. Ничего страшного, нам всем время от времени нужен такой день психического здоровья. Вы могли бы придумать чудесные идеи? Если да, то запишите их. Однако будьте осторожны с твердыми решениями.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Тимур Бекмамбетов (1961) и актер Владимир Толоконников (1943-2017) родились в этот день. Вы наблюдательный, очень проницательный человек. Вы понимаете людей. Вы креативны и любите путешествовать. У многих из вас разный образ жизни. Этот год для вас первый год нового девятилетнего цикла, а значит, может случиться все что угодно. Будьте смелым. Исследуйте новые возможности и новые направления.