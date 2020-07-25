Ежедневный гороскоп. Суббота 25 июля 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

С вашим правителем Марсом в вашем знаке до конца года вы накачаны энергией! Физические упражнения, спорт и легкая атлетика будут отличными выходами для вас, потому что часть этой энергии может накапливаться внутри вас и это потребует освобождения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Существует большая вероятность, что кто-то или какая-то энергия работает против ваших интересов в настоящее время и возможно в ближайшие месяцы. Имейте это в виду. Доверяйте своему суждению. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С этого момента и до конца года вы сможете лучше всего достигать своих целей, работая совместно с другими. Это не время, чтобы идти в одиночку. Командные действия должны быть вашим лозунгом на следующие шесть месяцев.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Ваши амбиции пробуждаются в этом году, как никогда раньше. На самом деле, с прошлого года вы не были так одержимы достижением своих целей. Вот почему вы работаете очень усердно. Это также, почему вы можете восприниматься как угроза вашему боссу или коллегам.

Лев (23 июля — 22 августа)

До конца этого года делайте все возможное, чтобы исследовать творческие идеи или что-нибудь, что откроет вам новые измерения реальности. Путешествие, дальнейшее образование, обучение плюс общение с людьми из других культур — все это отличные возможности. Издательская деятельность, СМИ, медицина и законодательство также сильны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этом году вы можете встретить человека, который оказывает на вас сильное влияние и заставляет вас меняться. Они могут побудить вас изменить свою позицию по поводу чего-либо. Между тем возможны конфликты по поводу общей собственности и наследства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Марс будет напротив вашего знака до конца года, что может означать конфликты с партнерами, близкими друзьями и коллегами по работе. С другой стороны, Марс придаст вам смелости выразить свои обиды и вынести все на первый план.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам будет легко работать до конца этого года тем не менее, вы можете обнаружить, что вам нужно потратить много энергии от имени кого-то другого, потому что именно так все и происходит сейчас.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

В этом году вы хотите заниматься своим делом, а это значит, что вы не хотите сидеть на заднем сидении. Вы будете утверждать себя, особенно таким образом, чтобы выразить свои игривые и поддерживающие таланты. Романтика будет горячей и сексуальной. (Будьте терпеливы с вашими детьми.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Повышенная активность и хаос в тылу вероятны сейчас и на оставшуюся часть года. Это может быть связано с посещением гостей, переездом в другие жилые дома, масштабными проектами по реконструкции или ремонту. Естественно, это может привести к напряженности в семье. Это означает, что терпение — ваш лучший союзник.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп вашей повседневной жизни ускорится до конца года, потому что у вас высокая энергия и занятые планы! Разговоры с другими людьми будут динамичными и конкретными, потому что вы сильно отождествляетесь со своими мнениями и идеями. Остерегайтесь принуждать других к согласию с вами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете обнаружить, что в этом году вы отождествляете себя со своим богатством и своим имуществом больше, чем обычно. Вы действуете так, как будто вы то, что у вас есть или что у вас есть. В свою очередь это может привести к экстравагантным расходам. (Храните свои квитанции.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Бочкарёва (Даша Букина «Счастливы вместе») разделяет ваш день рождения сегодня. У вас есть уникальные навыки. (Возможно, вас заинтересует наука и техника.) Вскоре вы почувствуете, что свернули то, что начали девять лет назад, отпустив то, что больше не актуально, и перейдя к чему-то новому и другому. Не думайте об этом как о времени потери. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!