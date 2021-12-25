Ежедневный гороскоп: суббота 25 декабря 2021

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Возможно, вам нужно внимание родителей или авторитетного лица. Вам нужны заверения в том, что вы пользуетесь одобрением этого человека. Поверьте, это может расстраивать, когда вы чувствуете, что не понимаете этого! Расслабляйтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете быть очарованы кем-то, кто находится далеко или отличается от вас или возможно, принадлежит к другой культуре. Скорее всего, вы придерживаетесь своих взглядов на политику, религию или какую-то конкретную проблему. Может быть нет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко зациклиться на богатстве других или на том, что кому-то принадлежит, или на богатстве вашего партнера. Вы можете испытывать зависть или быть одержимыми тем, как кто-то делится — или не делится. Будет ли это иметь значение через 10 лет? Расслабляйтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами, супругами и близкими друзьями сегодня очень насыщенные. Вы хотите их внимания и восхищения. Осмелюсь сказать, вы хочешь чувствовать себя обожаемым? Это может вызвать чувство незащищенности и навязчивой идеи. Сделайте шаг назад. Дайте этой ситуации больше передышки. Расслабляйтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда дело касается здоровья, вашего питомца или того, как вы выполняете свою работу, вы можете быть обеспокоены сегодня. Вам нужно чье-то одобрение. (Ну, не так ли?) Сосредоточьтесь на беззаботных занятиях и общественных мероприятиях, чтобы провести счастливый день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Луной в вашем знаке сегодня все будет идти своим чередом. Это обнадеживает. Многие из вас хотят весело провести время с детьми. Поэтому старайтесь изо всех сил не иметь дело с хаосом и беспорядками в доме. Что есть, то есть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня дома возникают серьезные проблемы, потому что чувства накаляются. Особенно это касается романтических партнеров. Имейте в виду, что с Марсом в вашем Доме коммуникаций вы немного агрессивны! Будьте нежны с другими, чтобы сохранять мир и способствовать гармонии со всеми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы испытываете сильные чувства, когда разговариваете с братьями, сестрами, родственниками и соседями. Будьте умны и не поддавайтесь искушению зациклиться на идее или определенной точке зрения. Вместо этого расслабьтесь! Каждый видит вещи со своей точки зрения. Наслаждайся этим днем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас много энергии, потому что Марс находится в вашем знаке до 25 января. Хорошая новость в том, что у вас есть энергия, чтобы делать дела! Не очень хорошая новость в том, что вы можете одолеть других, особенно если они в чем-то не уверены. Не принимайте близко к сердцу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть представления о том, чего вы ожидаете от сегодняшнего дня и о том, как вы хотите, чтобы все происходило. Это потому, что Венера выстроена в линию с Плутоном в вашем знаке, что заставляет вас быть немного одержимым вещами. Это также заставляет вас чувствовать себя напряженно. Помните об этом, чтобы вы могли немного послабить других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть слегка обеспокоены тем, что происходит за кулисами. Возможно, вы знаете, что это или, может быть, это то, что вы не совсем понимаете? Используйте позитивную энергию сегодня, чтобы общаться с друзьями и группами. Что бы ни случилось, держитесь дороги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы хотите общаться с друзьями и группами сегодня. У вас есть сильные идеи, особенно в отношении ваших планов и целей на будущее. Не забывайте слушать, что говорят другие. Будьте готовы к сотрудничеству, потому что Луна все еще находится напротив вашего знака.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Константин Кинчев (1958) и певица Александра Савельева (1983), одна из солисток группы «Фабрика»делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы заземлены и практичны, но вы также интуитивны и проницательны. Вы цените честную игру и прирожденный миротворец. Вы сохраняете спокойствие, когда окружающие взволнованы. Это был для вас социальный год, а также время, когда вам приходилось помогать другим. В следующем году у вас будет больше уединения, чтобы учиться и учить.