Ежедневный гороскоп. Суббота 24 октября 2020

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 17:30 времени сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя сегодня днем ​​плохое время для покупок или принятия важных решений, сегодняшнее утро, напротив, хорошее время для практического планирования, особенно в отношении вашей работы, выполняемой вами работы, вашего здоровья и домашнего животного. Вы настроены решать проблемы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для обучения детей. Это также хороший день, чтобы развить или отточить любую технику, которую вы хотите развить в искусстве или спорте. У вас есть терпение и выносливость, чтобы повторять действие, пока вы не станете в нем все лучше и лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для семейных дискуссий, особенно по поводу проектов косметического ремонта. Вы также можете спланировать будущие семейные мероприятия, потому что реалистично смотрите на то, как сделать вещи привлекательными и гармоничными для всех.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня хороший день для обсуждения проблем, которые могли возникнуть с братьями и сестрами, родственниками, соседями или повседневными контактами. Вы будете объективны и справедливы, к тому же у вас сильное и твердое чувство реальности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы находитесь в отличном настроении, чтобы принимать финансовые решения. Однако утро — особенно хорошее время, потому что вы будете практичны и рассудительны, но при этом вы не откажетесь от удовольствий.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас устраивают надежные и стабильные отношения. Вам нравится, что никто не предъявляет нереалистичных требований другому человеку. Вы готовы выполнять свои обязательства и в то же время вы цените, что ваш партнер — человек и надевает маску на одно ухо, как и вы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Уединение в красивой обстановке вам сегодня понравится. Вы цените красоту и изящные искусства. В частности, вы всегда осведомлены о своем окружении с точки зрения освещения, дизайна, композиции и текстуры. Сегодня вы находитесь в практическом расположении духа.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам может пригодиться совет кого-то, кто старше, мудрее или опытнее вас. Этот человек может показать вам, как делать что-то стабильно, что дает желаемые результаты. Это может относиться к тому, как умело обращаться с другими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете влюбиться в кого-то постарше или на руководящей должности. По крайней мере, вы будете уважать кого-то в таком положении, потому что у них больше опыта, чем у вас и у них есть советы, которые могут вам помочь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваше понимание красоты возросло, но вы также находитесь в практическом расположении духа. Возможно, вам понравится компания кого-то из другой культуры. Вы наверняка будете думать о том, как путешествовать в будущем или как расширить свой мир особым образом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть твердые идеи о том, как поступать с совместной собственностью, наследством, страхованием и всем, чем вы владеете совместно с другими, потому что вы видите, что справедливо по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Вы также видите, что лучше всего работает в долгосрочной перспективе для всех. Отлично сработано!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Венера напротив вашего знака танцует с Сатурном, что способствует ведению дел, спокойным обсуждениям и практическим достижениям. Работайте вместе с другими, чтобы что-то сделать. Кто-то постарше или более опытный может дать вам ценный совет. Они могут даже помочь вам напрямую.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Уэйн Руни (1985) и предприниматель Роман Абрамович (1966) разделяют ваш день рождения. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь большое значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты в общении с другими, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.