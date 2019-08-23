Ежедневный гороскоп, суббота 24 августа 2019

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Сегодня, после 8:00, у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и принимать важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы были в режиме вечеринки, и в меньшей степени это будет продолжаться. Однако, начиная с сегодняшнего дня, в течение следующих четырех недель вы будете усердно работать, чтобы быть по-настоящему продуктивным. Вы хотите лучше управлять своей жизнью. Вы даже хотите улучшить свое здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели будут легче, потому что Солнце будет в вашем земном знаке. Это окно времени будет веселым, полным удовольствия и занимательного выбора. Спорт, искусство, веселые развлечения с детьми и романтические свидания будут главными в вашем меню.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Многие из вас будут заняты ремонтом и улучшением вашей окружающей обстановки. Однако это может создать хаос, который проверяет ваше терпение. К счастью, Венера все смягчит.

Рак (21 июня-22 июля)

Внезапно темп ваших дней ускорится в течение следующих четырех недель, поскольку вы заполняете свой график короткими поездками, временем с братьями и сестрами и родственниками, а также повышенным чтением, письмом и учебой. Вы будете более энергичными и прямыми в разговорах, а также вежливыми и внимательными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Деньги, заработок и денежные потоки будут у вас на уме в ближайшие четыре недели. Это может быть хорошо. Вы можете увидеть, как повысить свой заработок или получить более высокооплачиваемую работу. Вы также можете увидеть, как вы теряли деньги и решили что-то с этим сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Солнце входит в ваш знак на следующие четыре недели, давая вам возможность пополнить свою энергию на следующий год. Это привлечет к вам людей и благоприятные ситуации. Вы находитесь в центре событий и очень внимательно контролируете свой мир.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку ваш день рождения приближается, ваш личный год подходит к концу. В следующем месяце найдите время, чтобы определить цели, которых вы хотите достичь в следующем году. Как вы хотите, чтобы следующий год отличался от прошлого года? Есть идеи?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша популярность увеличится в ближайшие четыре недели. Некоторые из вас могут участвовать в соревнованиях через спорт или другие мероприятия. Вы могли бы также тусоваться с творческими, артистичными людьми. Это окно времени отлично подходит для постановки целей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих четырех недель Солнце находится наверху вашей диаграммы, что символизирует сияющий свет, освещающий вас, который (без дополнительных усилий с вашей стороны) заставляет вас впечатлять боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Воспользуйтесь этим преимуществом!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Используйте все шансы путешествовать или получить дальнейшее обучение или образование в течение следующих четырех недель, чтобы расширить свой кругозор. Вы хотите узнать больше и лучше понять окружающий мир. Романтика с кем-то, кто «отличается», может расцвести.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть удивлены тем, насколько интенсивно вы чувствуете себя в следующие четыре недели. Эта интенсивность будет применяться ко всем аспектам вашей жизни, включая секс. Могут возникнуть споры о наследовании или долевой собственности. Однако получить кредит, ипотеку или подарок будет проще в ближайшие четыре недели!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, а это значит, что вам нужно больше спать. Эта поляризация также привлечет ваше внимание к партнерским отношениям больше, чем обычно, и даст вам возможность увидеть вещи более объективно.

Если ваш день рождения сегодня

Певица, актриса театра и кино Теона Дольникова делит сегодня ваш день рождения. Вы эффективны, наблюдательны и ловки. Вы также очаровательны и щедры и жаждете знаний. Хорошие новости! Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.