Ежедневный гороскоп: суббота 24 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы популярны; и многие из вас видят, как сбывается заветная мечта. Ваша задача сейчас – найти баланс между вашими обязательствами перед другими с обязательствами перед собой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы наслаждаетесь хорошим освещением в профессиональном плане и в общении со своими сверстниками. Однако это время в вашей жизни, когда у вас много обязанностей. Это также время, когда вы очень ясно видите, что работает, а что нет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Слова «Близнецы» и «храбрецы» почти синонимы. Действуйте исходя из своего любопытства, чтобы узнать что-то новое. Хотя вы хотите путешествовать, вы, вероятно, не можете. Тем не менее, вы все равно можете учиться и расширять свои знания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Жизнь – это странная штука. Вам пришлось отказаться от практической поддержки, которую вы получали от других. И все же в этом году вы получаете выгоду из других источников. В результате вы становитесь сильнее, стоя на собственных ногах. Вы можете сделать это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с самыми близкими сегодня как вода в кране: то горячая, то холодная. Иногда они полезны, радостны и особенные. Затем, в следующий момент, те же отношения станут трудными и разочаровывающими. Из-за чего? Вероятно, это потому, что Юпитер и Сатурн находятся напротив вашего знака.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вопросы о здоровье и работе — неоднозначная вещь. С одной стороны, вы так много работаете, что можете чувствовать себя подавленным. (Не бойтесь, потому что вы справитесь.) И тем не менее, вы также добиваетесь больших успехов в своей работе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дети — это одновременно и большая ответственность, и источник радости. Точно так же в вашей личной жизни сейчас много взлетов и падений. Это отражается в возможности радоваться жизни. Вы много работаете, но, к счастью, у вас есть время на отдых.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хотите улучшить свою жизнь, а также свои отношения с членами семьи. Это потому, что вы чувствуете сильную потребность пустить корни и обеспечить себе прочную основу в этом мире. В идеале вам нужна подушка безопасности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас вы находитесь в постоянном движении. Дело не в том, что вы не знаете, куда идете. Вот почему вы переживаете смену работы и переезд в другое место жительства. Буквально вам нужно плыть по течению.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас вы очень много работаете, чтобы поддерживать свой денежный поток. Вы можете даже беспокоиться об этом. И все же, по иронии судьбы, Фортуна улыбается вам, и многие из вас зарабатывают больше и становятся богаче в этом году.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С одной стороны, жизнь является сложной, даже немного пугающей, когда вы начинаете совершенно новый путь — новый образ жизни. Изменяться всегда сложно, потому что вам нужно войти в неизвестное. Тем не менее, в этом году у вас есть божественная защита Юпитера в вашем знаке, поэтому вы чувствуете себя счастливыми и оптимистичными!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чистите шкафы, кладовые, гаражи и избавляетесь от того, что вам больше не нужно. Пришло время сократить и упростить свою жизнь. Это потрясающе. Вы почувствуете сильное личное чувство награды.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Юлианна Караулова празднует сегодня день рождения. У вас сильная воля, одаренные таланты и большие амбиции. Людям нравится ваше чувство юмора. В этом году вы увидите, как осядет пыль после недавних изменений. Это будет более беззаботный и веселый год. Наслаждайтесь!