Ежедневный гороскоп: суббота 23 октября 2021

Предупреждение о Луне

18,19 лунный день. Убывающая Луна

После 4:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующие четыре недели вы будете необычайно напряженными и страстными. У вас появится более сильное, чем обычно, желание улучшить себя и вы, возможно, захотите улучшить и других! Излишне говорить, что романтика будет процветать головокружительным образом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих четырех недель вам понадобится больше сна, потому что символически Солнце будет дальше всего от вашего знака, как и в течение всего года. (Солнце представляет энергию.) У вас будет возможность улучшить ваши самые близкие отношения, потому что вы станете более объективными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете стремиться усердно работать и лучше организоваться в следующие четыре недели. Фактически, вы будете применять эти высокие стандарты ко всем аспектам своей жизни, поэтому вы также будете делать все возможное, чтобы улучшить свое здоровье.

Рак (21 июня — 22 июля)

Повезло вамф! В следующие четыре недели вы будете смотреть на жизнь более игриво. Отдых, искусство, спортивные мероприятия, развлечения с детьми, общение с друзьями и романтические встречи тет-а-тет будут главными в вашем меню. Суть будет: «Давайте повеселимся!»

Лев (23 июля — 22 августа)

В следующие четыре недели вы в первую очередь будете уделять внимание дому и семье. Многие будут связаны с родителями больше, чем обычно. Всем вам захочется окунуться в кокон дома и сосредоточиться на своем личном мире. Тем не менее, Венера будет поощрять социальные прогулки, а Марс будет поощрять общение с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вы внезапно стали заняты! Поручения, встречи, короткие поездки, а также более интенсивное чтение и письмо — вот лишь некоторые причины, по которым вы будете в пути! Многие будут работать над улучшением внешнего вида своего дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте, что в следующие четыре недели вы уделите больше внимания деньгам, денежным потокам и своему имуществу. Вы можете делать покупки больше, чем обычно. Вы можете искать способы увеличить свой доход или зарабатывать деньги на стороне. Вы также можете сосредоточиться на улучшении или заботе о том, что у вас есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следующие четыре недели в вашем знаке будет Солнце. Это происходит только один раз в год йи когда это происходит, у вас есть шанс подзарядить батареи до конца года. На вашем пути будут важные люди и благоприятные обстоятельства. Повезло вам!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш личный год подходит к концу; однако ваш новый год не начнется, пока Солнце не войдет в ваш знак, через четыре недели. Поэтому используйте это окно времени, чтобы посмотреть через плечо. Насколько хорошо вы преуспеваете в искусстве жизни? Каким вы хотите, чтобы следующий год был другим?

Козерог (22 декабря — 19 января)

В следующие четыре недели вы станете более популярным и интерактивным с группами и друзьями. Вы даже можете взять на себя роль лидера. Это же временное окно — хорошее время подумать о ваших долгосрочных целях на будущее. Вы всегда знаете о долгой игре.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В течение следующих четырех недель Солнце будет в полдень на вашей карте, что может происходить только один раз в год. Это символизирует льстивый свет прожектора, означающий, что люди будут впечатлены вами, даже если вы не сделаете ничего особенного. Очевидно, вы можете использовать это в своих интересах!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сделайте что-нибудь другое в следующие четыре недели. Ваше желание приключений, путешествий и вдохновляющих впечатлений будет сильным. Воспользуйтесь каждой возможностью, чтобы узнать что-то новое и познакомиться с людьми из разных слоев общества. Это захватывающее окно для расширения вашего кругозора.

Если ваш день рождения сегодня

Балерина Ульяна Лопаткина (1973) и писатель Джанни Родари (1920-1980) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы решительный, целеустремленный, оптимист. Во многих отношениях вы родились раньше своего времени. Вы также тонко цените эстетику. Это более спокойный и мягкий год для вас, когда вам будет важнее сосредоточиться на самых близких отношениях. Доверяйте своей интуиции. Будьте открыты для принятия помощи других.