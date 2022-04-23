Ежедневный гороскоп. Суббота, 23 апреля 2022

Оповещение о Луне

После 2:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Друг может удивить вас сегодня. Или, возможно, вы встретите кого-то, кто в чем-то необычен или отличается от других. Это может быть поучительной встречей или, по крайней мере, развлекательной. Этот человек может сказать что-нибудь, чтобы поощрить вашу финансовую независимость. Тем не менее: не будьте импульсивными. Думай прежде чем сделать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вполне вероятно, что начальник, родитель или кто-то, наделенный властью (включая полицию), может застать вас сегодня врасплох. («Попался!») Предупрежден — значит вооружен. Это определенно тот день, когда нужно придерживаться линии и не проверять пределы полномочий, даже если вы этого хотите. Не поддавайтесь чувствам бунта.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам может выпасть внезапная возможность отправиться в путешествие. Точно так же у вас может появиться неожиданная возможность получить дополнительное образование в рамках курса, обучения или какой-либо программы ученичества. Вероятны также сюрпризы, связанные с издательским делом, медициной и законом. Если представится возможность, действуйте быстро, потому что ваше окно будет коротким.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дважды проверьте детали с банковскими и финансовыми вопросами, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области для вас. Что бы ни случилось, потребуется быстрое внимание. Это также может быть что-то, чего вы не ожидали. Ты проснешься, ты проиграешь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня партнер или близкий друг могут бросить вам вызов. Они могут сказать или сделать что-то, чего вы не ожидали. Возможно, они хотят больше свободы в отношениях? В качестве альтернативы вы можете встретить кого-то, даже среди широкой публики, необычного человека.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несколько сюрпризов, скорее всего, изменят ваш рабочий распорядок сегодня. Сбои в работе компьютера, нехватка персонала, несвоевременная доставка, перебои в подаче электроэнергии — эти помехи могут быть чем угодно. Владельцы домашних животных должны следить за своим питомцем сегодня, чтобы избежать несчастных случаев или несчастных случаев. Между тем, вы чувствуете себя бунтарем. Не бросайте свою повседневную работу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны знать, что этот день опасен для их детей. Между тем, социальные планы могут внезапно измениться. Что-то может быть отменено; или, наоборот, вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь отправиться? Что бы ни случилось — действуй быстро.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш домашний распорядок, скорее всего, сегодня каким-то образом изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти мелкие поломки. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. В основном приходится ожидать неожиданного, а значит — одеваться. О да, будьте готовы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день, в котором вы немного подвержены несчастным случаям, поэтому следите за всем, что вы говорите и делаете. Остерегайтесь рефлекторных реакций или импульсивных решений, потому что у вас будет соблазн сделать это. Если вы сомневаетесь, дайте себе шанс трезво подумать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же будьте мудры и защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Таким образом, вы не будете сожалеть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, чтобы не делать поспешных выводов сегодня, потому что это легко сделать. Отчасти это потому, что вы чувствуете себя независимым и мятежным. Если кто-то предложит что-то, вы будете склонны делать прямо противоположное. По сути, вы также жаждете волнения. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день для вас, потому что, с одной стороны, вы хотите оставаться в тени; и, с другой стороны, вы хотите, чтобы произошло что-то захватывающее. Это чувство может заставить вас чувствовать себя очень раскрепощенно или даже немного нервировать. Оставайся морозным.

Если твой день рождения сегодня

Актеры Дев Патель (1990) и Джон Сина (1977) отмечают свой день рождения сегодня. Ты яркая, умная, талантливая и вечно юная. У вас отличное чувство юмора, и вы поддерживаете дружеские отношения с другими людьми, особенно с родственниками, потому что у вас сильны семейные ценности. Этот год посвящен семье, служению другим и заботе о себе. Взять класс. Исследуйте искусство. Сделайте макияж.