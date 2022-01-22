Ежедневный гороскоп: суббота 22 января 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:30 до 17:15 . После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня смешанный день. Поначалу у вас могут быть споры с коллегами или с кем-то о чем-то, что связано с вашим здоровьем. Не принимайте важных решений во время оповещения о Луне. (См. выше.) Позже в тот же день вам придется сотрудничать с другими. По крайней мере, послушайте их.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня родители должны быть терпеливы со своими детьми. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливы друг к другу, потому что все может стать раздражительным. К счастью, после оповещения о Луне все становится на свои места и вы можете выполнять работу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте сегодня семейных споров, особенно в середине дня. Не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. Потом, по ходу дня, он становится более игривым и общительным. Вы будете искать веселые развлечения и получать удовольствие от беззаботных занятий с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Терпение — противоядие от гнева. Имейте это в виду, потому что сегодня легко раздражаться или злиться на других, особенно на братьев и сестер, родственников и соседей. Однако гнев не служит никакой другой цели, кроме как сделать всех несчастными. Помните об этом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня могут возникнуть денежные споры. Кроме того, во время оповещения о Луне следует избегать покупок и принятия важных решений (см. выше). После этого все пойдет на лад и вы захотите насладиться приятными беседами с другими людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Часть этого дня Луна находится в вашем знаке, но она также не в ладах с огненным Марсом, что вызовет споры. Или вы могли бы привлечь кого-то, кто хочет драться? ​​В любом случае, сохраняйте спокойствие. Избегайте важных решений во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

После сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше) Луна переместится в ваш знак, что даст вам силы. Однако это также сделает вас более возбудимым и эмоциональным. Поскольку у вас есть преимущество, делайте все возможное, чтобы сохранить мир. (Вам не нравятся стресс конфронтации.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете медленно кипеть, потому что вы чем-то рассержены, но чувствуете, что не можете говорить. После того, как оповещение о Луне закончится (см. выше), вы расскажете об этом, как будто разговариваете с другом или группой. Оставайтесь спокойными и рациональными до тех пор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас могут быть проблемы с общением с авторитетными фигурами, родителями и боссами сегодня, особенно в середине дня. Не придавайте большого значения чему-либо, потому что это будет бессмысленно во время оповещения о Луне. (См. выше.) После этого поговорите с другом или группой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте спорных тем сегодня, потому что они быстро превратятся в споры, особенно во время оповещения о Луне. (См. выше.) Вам это не нужно. После того, как оповещение о Луне закончится, вы будете в хорошем настроении и люди заметят вас. Знайте об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые споры или споры о совместном имуществе сегодня могут обостриться. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне (см. выше). Будьте умным. Как только оповещение о Луне закончится, вы будете открыты для изучения новых идей и новых способов ведения дел.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня могут быть напряженными. Избегайте этого конфликта, если можете. Однако после того, как оповещение о Луне закончилось, вы можете уверенно обсуждать совместное имущество и финансовые вопросы, потому что по мере того, как этот день проходит, он становится все лучше и лучше.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Ярмольник (1954) и актриса Валентина Талызина (1935) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы свободны духом и полны оригинальных идей. Вы отстаиваете свои убеждения и часто боретесь за проигравшего. Вы современны, талантливы, добры и щедры. Этот год будет более медленным и нежным, с более сильным акцентом на отношениях. Доверьтесь своей интуиции в этом году. Найдите время, чтобы сосредоточиться на своих собственных потребностях и на том, что приносит вам счастье.