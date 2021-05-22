Ежедневный гороскоп. Суббота 22 мая 2021 года

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что в вашем общении с другими присутствует элемент путаницы. Возможно, вас неправильно поняли или вы неправильно поняли кого-то другого? Вы также можете проводить много времени в мечтах или теряться в мире фантазий. Это непростой день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый гений Зодиака, поэтому сегодня вам нужно быть особенно осторожным. В ваших финансовых отношениях с другими вы можете быть искажены или некоторые факты могут быть представлены вам в ложном свете? Кто-то может даже намеренно обмануть вас. Будьте осторожны сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Меркурий в вашем знаке не в ладах с расплывчатым Нептуном, что является верным признаком того, что общение идет слабо. Они могут быть легкомысленными из-за общего замешательства. Однако они также могут быть легкомысленными, потому что кто-то лжет или пытается вас обмануть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Что-то происходящее сегодня за кулисами немного неясно. Для начала, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так. Однако вы сами можете неохотно вступать в конфронтацию с кем-то или можете захотеть что-то скрыть, чтобы избежать конфронтации. (Это только усугубит ситуацию.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам нравится восхищаться своими друзьями, поэтому вы часто упускаете из виду их недостатки. («У меня есть лучшие друзья!») Сегодня опасайтесь идеализировать кого-то или возводить его на пьедестал. Это никуда не годится ни вам, ни им. Будьте осторожны с ситуациями, вводящими в заблуждение. Держите глаза открытыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это непростой день для разговоров с начальством, властью или полицией, потому что некоторые люди не торопятся с правдой. Возможно, вы склонны скрывать информацию, чтобы избежать конфронтации. Лучше ничего не скрывать сегодня, потому что вас узнают.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы сегодня говорите о религиозных, духовных или мистических идеях, вы можете увлечься. Сегодня многих людей легко ввести в заблуждение или уговорить на что-то, потому что Меркурий не в ладах с Нептуном. Сделайте все возможное, чтобы оставаться в реальном мире.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте особенно осторожны при обсуждении финансовых вопросов, связанных со страхованием, наследством, налогами или долгами, потому что сегодня широко распространена дезинформация. Люди легко могут неправильно понять друг друга или даже обмануть друг друга. Или вы можете упустить важную деталь? Следите за обновлениями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Честность сегодня важна. К счастью, хотя вы отличный промоутер, вы честны до некоторой степени прямолинейно. Будьте нежны с другом или партнером, если думаете, что они пытаются уйти от того, чтобы сказать вам то, чего не хотят. Пусть они сорвутся с крючка.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте предельно ясны во всех своих сообщениях, касающихся вашей работы, работы или всего, что связано с вашим здоровьем, потому что сегодня многие сообщения являются путанными или вводящими в заблуждение. Не станьте жертвой введения в заблуждение! Дважды проверьте свои факты. Доверяйте своим догадкам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня люди не хотят говорить правду, особенно если они думают, что из-за этого у них возникнут проблемы или они закончатся конфронтацией, многие люди склонны лгать. Не загоняйте в угол своих детей или любовника — дайте им немного расслабиться сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейный разговор сегодня может быть замкнутым и вводящим в заблуждение, особенно если кто-то не хочет говорить откровенно. Если ваши семейные обсуждения важны, будьте разборчивы. Убедитесь, что все на уровне.

Если ваш день рождения сегодня

Модель Наоми Кэмпбелл (1970), актер Андрей Чадов (1980) и солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков (1976) сегодня празднуют день рождения. Вы разносторонний, харизматичный, интеллектуально увлекательный и убедительный. У вас много интересов. Вы также креативны и организованы, а также трудолюбивы и методичны. Тем не менее, вы занимательный и беззаботный коммуникатор! В предстоящий год выстраивайте своих уток в ряд, потому что будет разумно подготовиться к каким-то изменениям. Почему? Потому что произойдут изменения.