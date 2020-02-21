Ежедневный гороскоп. Суббота 22 февраля 2020

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Внимание! Избегайте покупок или принятия важных решений в течение всего дня – во всех часовых поясах. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны! Это немного не обычный день. Начнем с того, что весь день – оповещение о Луне. Поэтому избегайте важных решений. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. Когда вы почувствуете желание сделать что-то внезапно (и вы это сделаете) – подумайте дважды.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы расслабиться и пообщаться, потому что вы хотите наслаждаться, а также вы чувствуете себя творческим и игривым! Тем не менее, это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное. Ничего не предлагайте. Не планируйте поездки. Подождите до завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя что-то необычное может повлиять на вашу банковскую деятельность или что-то с общей собственностью и наследством – это плохой день для принятия важного решения. Тем не менее, оставайтесь в курсе событий! Защитите свою ситуацию. Получите информацию, но подождите до завтра, чтобы действовать.

Рак (21 июня-22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня в воздухе. Люди не уверены, что делать. Они чувствуют притяжение в нескольких направлениях, нерешительны и не уверены, в какую сторону идти. Сидите крепко и избегайте важных решений. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сложный день. Не будьте требовательным. Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны приспосабливаться к другим и сотрудничать с ними. Тем не менее, лунное оповещение происходит весь день! Не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Приготовьтесь к нескольким сюрпризам с партнерами и близкими друзьями. Ожидайте неожиданного, (что невозможно сделать). Однако возможны перебои в подаче электроэнергии, к этому можно подготовиться. (Зарядите свой телефон и ноутбук. Приготовьте свечу.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня или может произойти что-то необычное. Это плохой день, чтобы давать или инициировать что-либо. Просто сделайте все возможное, чтобы справиться и поддерживать работу в обычном режиме. Тем не менее, это игривый, творческий день и отличный день для тех, кто занимается искусством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня. Если так, возьмите его! Это идеальный день для общения и приятного времяпрепровождения с другими людьми, включая оценку творческой деятельности. Спортивные мероприятия и детские мероприятия будут приятными. Вы будете наслаждаться отдыхом дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите просветить кого-то о чем-то сегодня. (Вы должны говорить.) Это может касаться родителей или ситуации в семье, которая внезапно требует внимания. Тем не менее, сегодня плохой день для важных решений. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы высокоэнергетичны сегодня! Из-за этого вы можете потратить деньги и пойти за покупками. Это плохая идея! Поскольку оповещение о Луне происходит в течение всего дня – ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Будьте умным!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Нечто неожиданное связано с заработком и имуществом произойдет сегодня. Наиболее определенно остерегайтесь импульсивных расходов. Поскольку оповещение о Луне происходит в течение всего дня, это плохой день для покупок чего-либо, кроме еды, газа и развлечений. Между тем, поскольку Луна находится в вашем знаке, вы более эмоциональны, чем обычно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день для вас – не вопрос. С одной стороны, вы высоки! Тем не менее, по-другому, вы хотите скрыть сегодня, что на самом деле является хорошим решением. Держитесь незаметно и никаких покупок!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ольга Будина звезда телесериалов «Граница. Таежный роман» и «Личная жизнь доктора Селивановой», «Железнодорожный романс» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы добрый и чуткий. Вы ищете возможности помочь другим, что благородно. (Иногда вы стесняетесь.) Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!