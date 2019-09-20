Ежедневный гороскоп. Суббота 21 сентября 2019

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это пятница и вы пережили свою неделю! В частности, сегодня вы хотите иметь настоящий, подлинный разговор с кем-то. Вот почему вы хотите приступить к мелочам и не тратить время на поверхностные дискуссии о погоде. (Что на самом деле, уже не так поверхностно.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко отождествить себя с тем, что у вас есть, поэтому у вас может быть сильная привязанность к чему-либо. Или вы чувствуете, что должны защищаться, когда на кону ничего нет? Мол, что с этим? (Позаботьтесь о том, что у вас есть.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более личным в вашем подходе ко всему. Вам больше нужно принадлежать друзьям и любимым, поэтому вы, возможно, более эмоционально требовательны. Тем не менее, вам также повезет больше.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы будете наиболее успешны, если будете работать в одиночку или за кулисами, потому что вам нужно отдышаться. Даже несмотря на то, что сегодня пятница, вам не хочется общаться, потому что вы предпочитаете быть одни. Почему бы не побаловать себя любимой едой и не расслабиться?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете увидеть разные стороны вопроса сегодня, поэтому у вас будут важные дискуссии с друзьями. Вы также можете чувствовать себя защищающими друга и хотеть поддержать или помочь им каким-либо образом. (Это хороший день для изучения ваших общих целей.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Личные данные о вашей личной жизни по какой-то причине сегодня могут быть публичными. Классическим примером этого может быть публичный арест или задержание полицией. Есть и другие примеры, которые заставляют также съежиться. Держите голову опущенной, а порох сухим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вы хотите перемен. Наслаждайтесь долгим обедом. Встречайте гостей на обед. Делайте все, что заставляет вас чувствовать себя счастливым, потому что вы учитесь чему-то новому и хорошо проводите время. Сегодня суббота – встряхнитесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это конец недели, тем не менее, сегодня вы занимаетесь бизнесом, особенно связанным с общим имуществом, наследством, налогами или долгами или чем-либо, за что вы несете ответственность, особенно если им владеет кто-то другой. Как только вы уберете это с дороги – тогда вы можете повеселиться!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сотрудничайте с другими сегодня. Будьте готовы идти на уступки, потому что сегодня Луна сосредоточена на ваших близких личных отношениях. Избегайте эмоциональных конфликтов. И определенно избегайте рефлекторных реакций на то, что другие говорят или делают. Не горячитесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите добиться своей цели и быть эффективными и действенными в отношении всего, к чему вы подходите. Вы можете даже попытаться привести в порядок некоторые детали своей личной жизни. Вы также можете сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними животными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это веселое время для вечеринки для вас, поэтому вы должны наслаждаться отдыхом. Если нет, возьмите длинный обед. Запланируйте веселье этим вечером или после работы, потому что вы хотите общаться! Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством, фильмами, музыкальными представлениями и веселитесь с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы могли бы хотеть развлекаться дома сегодня или наоборот, Вы могли бы просто хотеть отдохнуть дома и отдышаться. Это была занятая неделя и вы заслуживаете некоторого простоя. Побалуйте себя любимым напитком, когда вернетесь домой.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Ольга Остроумова и писатель Джордж Мартин делятся вашим днем ​​рождения сегодня. У вас высокие идеалы. Вы наблюдательны, проницательны, добры и заботливы. Люди восхищаются тем, что вы честны и правдивы. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.