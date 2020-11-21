Ежедневный гороскоп. Суббота 21 ноября 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Осторожно! Избегайте покупок или важных решений весь день сегодня до 20:30. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проверьте предупреждение о Луне! В течение следующих четырех недель ваше желание путешествовать и расширять кругозор будет сильным, потому что вы хотите приключений и больше стимулов в жизни! Пройдите курсы, познакомьтесь с людьми из других культур — расширьте свой мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Проверьте предупреждение о Луне! В следующие четыре недели вы будете более напряженными, потому что вам придется сосредоточиться на вопросах, касающихся совместной собственности, налогов, долгов, а также состояния и ресурсов вашего партнера. Близость будет незабываемой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проверьте предупреждение о Луне! Следующие четыре недели Солнце будет напротив вашего знака, поэтому вам потребуется больше сна. Однако это даст вам возможность более объективно увидеть ваши самые близкие отношения. Очевидно, это отличная возможность их улучшить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проверьте предупреждение о Луне! Вы хотите быть более продуктивным в своей жизни в следующие четыре недели, поэтому вы сделаете все возможное, чтобы стать лучше организованным. Вы даже хотите поправить здоровье.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проверьте предупреждение о Луне! Следующие четыре недели будут прекрасными и творческими! Наслаждайтесь отпуском, общественными мероприятиями, искусством, развлечениями с детьми, а также романтическими встречами. Это определенно забавное время для вашего знака. Одевайтесь и отправляйтесь куда-нибудь в интересное место.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Проверьте предупреждение о Луне! В следующие четыре недели вы будете в первую очередь сосредоточены на доме и семье. Многие из вас будут общаться с родителями чаще, чем обычно. Вам понравится этот шанс окунуться в кокон дома и расслабиться в знакомой обстановке. Повезло вам!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Проверьте предупреждение о Луне! Приготовьтесь, потому что следующие четыре недели будут заняты. Вот почему ваш ежедневный темп будет ускоряться, поскольку вы будете иметь дело с короткими поездками, поручениями, встречами и разговорами с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Пришло время суетиться!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Проверьте предупреждение о Луне! Деньги, денежный поток и прибыль — это ваша главная цель в следующие четыре недели. Однако на более глубоком уровне вы будете больше думать о своих жизненных ценностях. Например, что действительно важно? Вы должны знать это, чтобы вам не исполнилось 90 лет, когда вы однажды посмотрели в зеркало и сказали: «Куда все пропали?»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Проверьте предупреждение о Луне! Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, повышая вашу энергию и давая вам возможность подзарядить свои батареи до конца года. Это явление привлечет к вам людей наряду с благоприятными обстоятельствами. Да, это все о вас!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Проверьте предупреждение о Луне! Поскольку до вашего дня рождения остается месяц, это означает, что ваш личный год подходит к концу. Поэтому используйте этот четырехнедельный интервал, чтобы определить цели на предстоящий новый год. Цели облегчают принятие будущих решений. Они дадут вам лучший контроль над своим будущим и дадут вам чувство цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проверьте предупреждение о Луне! Ваша популярность возрастет в следующие четыре недели, потому что все хотят, чтобы вы были в их команде. Наслаждайтесь болтовней с друзьями и организациями. Но примите к сведению: эти взаимодействия с другими принесут вам пользу. Поэтому будьте дружелюбны!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проверьте предупреждение о Луне! В течение следующих четырех недель Солнце будет наверху вашего графика, что случается только раз в год. Это символизирует то, что вы привлекли внимание. Вот почему другие будут так положительно относиться к вам и предложат вам повышенную ответственность.

Если твой день рождения сегодня

Писатель Ник Перумов (1963) и певица Бьорк (1965) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас солнечная личность! Вы игривы, страстны и любите веселиться. Вы хотите жить полноценно, глубоко и богато! Это год, когда нужно отпустить то, что больше не актуально или полезно, и перейти к чему-то новому и отличному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!