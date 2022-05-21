Ежедневный гороскоп. Суббота, 21 мая 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте начеку сегодня. Для начала друг или компания могут сделать что-то, чтобы вас удивить. («Что?») Между тем, задержки транспорта, опоздания на автобусы, опоздания на встречи и путаница в общении также доставляют хлопоты. (Пора отправляться за темным шоколадом?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы с родителями, боссами и полицией сегодня, потому что легко выйти из-под контроля. (По правде говоря, трудно оставаться в рубашке, когда вам нужно что-то снять с груди.) Это волнение может быть связано с задержкой денег или чеками, которые задерживаются по почте.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут возникнуть разочарования в путешествии из-за отмен, изменений и задержек. (Это всегда расстраивает.) Даже школьные расписания непредсказуемы. Между тем, вы имеете дело со старыми друзьями из прошлого, а также с глупыми ошибками и неуместными предметами. Терпение!

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте в курсе бюрократических подробностей, связанных с банковским делом, ипотекой, кредитами и общей собственностью, потому что сегодня что-то неожиданное повлияет на эти области. Никто не любит сюрпризов, которые падают им в карман. Часто при таких проблемах разумно прислушаться к старой поговорке: «Вовремя сделанный стежок спасает девять».

Лев (23 июля — 22 августа)

В вашу жизнь вернулись старые друзья и контакты с группами из вашего прошлого. Возможно, это то, что вызывает несколько сюрпризов с партнером или близким другом в данный момент? Может быть, они удивлены, узнав больше о вашем прошлом? Может быть, это кто-то, о существовании которого они даже не подозревали. (Здесь нет ничего удивительного. У всех Львов есть прошлое.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте несколько сюрпризов, связанных сегодня с работой. (То, чего вы не ожидали.) Надеюсь, это не поломка оборудования или компьютерный сбой. Возможно, к этому как-то причастны начальники и авторитеты из прошлого? Для некоторых этот сюрприз будет связан со здоровьем. Или что-то связанное с домашним животным?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны знать, что в этот день их дети могут немного пострадать; поэтому держите ухо востро! Между тем, социальные планы могут внезапно измениться из-за отмены или задержки. А может быть, вы вдруг получите приглашение? Мог пойти по любому пути.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня что-то нарушит вашу домашнюю рутину. Это может быть мелкая поломка или проблема с небольшим бытовым прибором. Будьте терпеливы с членами семьи, особенно с родителями, сегодня, чтобы избежать споров. Вы можете быть разочарованы тем, что новости о деньгах от правительства или общей собственности задерживаются.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Вы не хотите ни о чем сожалеть, особенно о том, что выболтаете что-то, что позже заставит вас вздрогнуть. Это могло быть вызвано тем, что бывшие партнеры вернулись на сцену. Хм?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете найти деньги или потерять деньги. Зуки! Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Между тем глупые ошибки продолжают преследовать вас на работе вместе с неуместными предметами и сломанным оборудованием. Возможно, вернулась старая проблема со здоровьем. (Разве нет пощады?)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с вашим управителем Ураном. Это делает вас импульсивным и готовым к поспешным выводам. Вы чувствуете себя настолько независимым, что склонны делать прямо противоположное тому, что вам говорят делать. О да, это бодрый день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильная тяга к азарту. Тем не менее, это чувство как бы тлеет под поверхностью вещей. Он есть, но не очевиден. Это эмоциональное беспокойство заставляет вас хотеть быть свободным от чего-то. «Я должен быть собой!»

Если твой день рождения сегодня

Актриса Лиза Эдельштейн (1966) и певец, актер Никита Пресняков (1991) отмечают свой день рождения сегодня. Вы отличный собеседник, потому что вы умны, остроумны и красноречивы. Вы увлечены тем, что ищете. Это захватывающий год, потому что это время перемен и адаптации. Ожидайте большей личной свободы. Имейте смелость исследовать новые возможности, ведущие к новым направлениям и новому росту.