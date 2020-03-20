Ежедневный гороскоп. Суббота 21 марта 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

После 6 утра сегодня у нас «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы взволнованы чем-то сегодня. Вполне возможно, что другие ничего не знают об этом – но вы знаете. (Это личное.) А может, вы чего-то опасаетесь? Не волнуйтесь, оставайтесь спокойными. Солнце в вашем знаке и вы уполномочены. События будут иметь тенденцию идти своим путем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Подруга, вероятно, знакомая женщина, может сделать что-то, что удивит вас сегодня. В качестве альтернативы вы можете встретить кого-то нового, необычного или другого. Этот человек может побудить вас сделать то, что заставляет вас чувствовать себя свободнее или моложе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы хотите больше свободы сегодня, особенно в отношении авторитетных фигур – родителей, начальников, учителей, VIP-персон и полиции. Вы хотите сделать свое дело. Вы не хотите просить разрешения. Более того, вы хотите приходить и уходить, когда пожелаете. (Не так просто в наши дни.)

Рак (21 июня-22 июля)

Планы путешествий могут внезапно измениться сегодня. В качестве альтернативы, вы можете вдруг отправиться в путешествие, даже если не думали, что вам придется это делать. Такое же непредсказуемое качество может относиться к работе с графиками публикаций, средствами массовой информации, медициной и законодательством.

Лев (23 июля — 22 августа)

Оставайтесь на связи с вашим банковским счетом, потому что может произойти что-то необычное. Если вы не на мяче, вы можете пропустить это. Это непредсказуемое качество также может повлиять на страховые сделки или наследство и общее имущество. Будьте в курсе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Близкий друг или ваш партнер удивит вас сегодня. Они могут сказать, что-то сделать или предложить новую договоренность об отношениях? Возможно, они хотят новой договоренности в отношениях, которые могут иметь необычный спрос?

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день будет несколько сюрпризов сегодня. Приготовьтесь. Возможны поломки оборудования, проблемы с компьютером или неожиданное поведение коллег. У некоторых из вас может быть сюрприз для здоровья? Или сюрприз с домашним животным?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вам повезет, вы можете наткнуться на новое соединение онлайн сегодня. Это может быть что-то, связанное с искусством, театром или спортом. Или, может быть, у вас будет приватный романтический ужин дома? Между тем, этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей, поэтому родители должны быть бдительными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Член семьи женского пола сделает то, чего вы меньше всего ожидаете сегодня. Семейные новости могут удивить. А может, что-то дома застает вас врасплох? Сломанный прибор или неожиданная компания? Будьте готовы ко всему. Оденьтесь. Сделайте кофе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это интересный день, полный неожиданных ситуаций. Внезапное короткое путешествие может быть необходимым. Вы можете встретить новые лица и увидеть новые места? Почти наверняка вы услышите новости о чем-то интересном, о чем вы не знали. (Это может относиться к родственникам и братьям и сестрам.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

То, что связано с вашими деньгами, вашим имуществом или вашими активами, сегодня непредсказуемо. Это может быть незначительным, это может быть основным. Тем не менее, держите глаза открытыми, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги. Кроме того, вам может понадобиться защитить то, что у вас есть, от потери, повреждения или кражи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы готовы сделать что-то для того, чтобы создать волнение и стимул в вашей жизни. Вы не хотите скучать, это точно. Возможно, вы присоединитесь к онлайн-группе или старый друг неожиданно вернется в вашу жизнь?

Если ваш день рождения сегодня

Популярный ведущий программы «Орел или решка» Андрей Бедняков сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы творчески логичны. Люди думают, что вы странный и эксцентричный. Да, вы злющий, но вы также чувствительны. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!