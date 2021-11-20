Ежедневный гороскоп: суббота 20 ноября 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Щедрость — прекрасная вещь. Однако, обсуждая, как разделить или поделиться чем-то сегодня (возможно, наследство), будьте осторожны, чтобы не отдать ферму, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это. Будьте щедрыми, но помните также и о своих личных интересах.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете привлечь к себе сегодня кого-нибудь, кто полон энтузиазма. Они могут захотеть что-то продать вам или убедить взяться за большой проект. К счастью, вы увидите всю картину целиком и будете знать, что делать. (Тем не менее ободрение — прекрасная вещь.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть в восторге от планов поездок, связанных с работой, сегодня. Или, может быть, вы увлечены чем-то другим? Примечание: будьте осторожны, потому что сегодня легко упустить из виду мелкие детали, особенно если вы полны энтузиазма и торопитесь. (Все может стать немного небрежным.) Оставайтесь сосредоточенными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится общаться с другими сегодня. Пообедайте или проведите приятный вечер с друзьями. Спортивные мероприятия и игры с детьми также могут стать приятным развлечением. (Тем не менее, дважды проверьте важные детали, чтобы ничего не упустить.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Запасите холодильник сегодня, потому что сегодня или вечером у вас может быть неожиданная встреча дома. Это может быть связано с тем, что люди с энтузиазмом относятся к большим планам и хотят собраться вместе, чтобы обсудить вещи. Примечание: в волнении легко что-то упустить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас много больших идей и планов! Вы в восторге от чего-то и рветесь в бой. Это прекрасное свободное пространство, однако в своем энтузиазме вы можете упустить из виду мелкие детали. Помните об этом и дважды проверьте свою работу или еще раз проверьте что-нибудь важное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, обсуждая сегодня финансовые переговоры, потому что вы можете подумать, что что-то лучше, чем есть на самом деле. Вы можете переборщить с финансами. Например, если вы инвестируете, вы можете что-то переоценить. Это хороший день, но легко что-то упустить. Действуйте осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы относитесь к жизни оптимистично и позитивно! Вот почему вы можете быть взволнованы и очень заинтересованы в том, чтобы строить большие планы и ставить долгосрочные цели. Предупреждение: хотя вы быстро увидите всю картину, тем не менее, вы можете небрежно относиться к деталям и упускать из виду важные элементы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, а это значит, что вы будете рады любой возможности расслабиться. Вы сосредоточены на личных делах и своем внутреннем мире. Возможно, вы захотите провести исследование или обдумать глубокие идеи. Вы можете подумать о том, как вы можете как-то улучшить себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится встречаться с друзьями сегодня. Вам особенно понравится участие в группах, клубах и крупных организациях, потому что вы в чем-то полны энтузиазма и оптимистичны. Вы хотите делиться грандиозными идеями и поощрять людей к достижению амбициозных целей. Вперед, команда, вперед!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы стремитесь поддержать родителей, начальников, учителей и VIP-персон в их амбициозных планах сегодня. Или может быть, вы один из тех, кто пропагандирует какие-то грандиозные, захватывающие идеи? В любом случае, вы полны энтузиазма. Помните: подметая пол, позаботьтесь об углах, потому что середина позаботится сама о себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, сегодня вы будете в восторге от амбициозных планов путешествий. Другие могут быть в равной степени взволнованы возможностями в области публикаций, средств массовой информации, юриспруденции или медицины. У вас могут быть большие планы вернуться в школу или продолжить обучение. (Не упускайте из виду детали.)

Если ваш день рождения сегодня

Президент США Джо Байден (1942) и актриса Амалия Мордвинова (1973) отмечают сегодня с вами день рождения. Вы спокойны, хладнокровны и уравновешены. Вы любопытный человек с чувством приключений. Вы также смелы и отважны. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пора отпустить все, что больше не актуально в вашей жизни. Старайтесь общаться с природой.