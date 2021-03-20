Ежедневный гороскоп. Суббота 20 марта 2021

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы получаете полномочия на следующие четыре недели, потому что Солнце находится в вашем знаке. (Это происходит только один раз в год.) Это восстановит, восполнит и зарядит ваши батареи в течение следующих 12 месяцев! У вас также будет сильная потребность в самовыражении, что вы и сделаете!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш личный год подходит к концу, однако ваш новый год не начнется до вашего дня рождения. Поэтому используйте следующие четыре недели, чтобы поставить цели на свой новый год вперед. Цели облегчают принятие будущих решений, а также дают вам представление о цели и структуре.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие четыре недели вы станете более популярными! Вы определенно выиграете, работая и сотрудничая с другими. Стремитесь понять, кто вы есть, со своими друзьями. Кроме того, это временное окно отлично подходит для постановки целей.

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие четыре недели начальство, родители, учителя и VIP-персоны будут восхищаться вами больше, чем обычно. С этим благословением, очевидно, это лучшее окно за весь год, чтобы добиться того, чего вы хотите. Требуйте преимущества!

Лев (23 июля — 22 августа)

Следующие четыре недели будут для вас мощными, потому что Солнце будет в вашем другом Огненном знаке, который будет поддерживать все ваши действия. В частности, вы захотите путешествовать, изучать новые идеи, изучать и использовать возможности в публикациях, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В следующие четыре недели вы сосредоточитесь на вопросах налогов, задолженности, совместного имущества и страхования. (Это может включать в себя участки и наследство.) Свяжите свободные концы с концами, потому что решения и действия в этих областях принесут вам пользу в это временное окно. Просто сделайте это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку в следующие четыре недели Солнце находится напротив вашего знака, вам потребуется больше сна. (Ложитесь спать.) Однако эта поляризация также даст вам возможность увидеть ваши самые близкие отношения с большей объективностью, что означает, что вы сможете увидеть, как улучшить свое отношение к другим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие четыре недели будет легче работать продуктивно, потому что, в конце концов, вы хотите работать с умом. Вы хотите стать лучше организованными во всех аспектах своей жизни, включая здоровье. (Возможно также, как вы относитесь к своему питомцу.) Да, вы хотите всего этого!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут веселыми, игривыми и романтичными. Это идеальное окно для отпуска, однако большинство из вас не могут путешествовать. Тем не менее, вы можете изучать искусство и путешествовать в Интернете и разнообразить свою жизнь увлекательными способами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в следующие четыре недели. Фактически, многие из вас будут больше, чем обычно, связаны с родителями. Вам понравится отдых дома и возможность расслабиться в привычной обстановке. Это омолодит вас!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш ежедневный темп увеличится в следующие четыре недели — без вопросов. Короткие поездки, дела, встречи, а также более интенсивное чтение, письмо и учеба сделают вам плотный график. Вы также будете стремиться просветить других своими идеями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы будут вашей главной заботой в ближайшие четыре недели. Вы будете больше думать о своих доходах, денежных потоках, активах и имуществе. Вы можете больше думать о том, как позаботиться о том, что у вас есть. Хорошая вещь!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Екатерина Стриженова (1968), актер Анатолий Журавлев (1964) и композитор Александр Морозов (1948) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы теплые и заботливые. Вы также креативны и вам нужно разнообразие в повседневной жизни. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!