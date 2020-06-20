Ежедневный гороскоп. Суббота 20 июня 2020

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 14:30 сегодня до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих четырех недель дом, семья и родитель будут в центре вашего внимания. Точно так же у вас будет больше желания отдохнуть дома и прятаться. Семейные встречи и родственники, которых вы давно не видели, изображены на фотографии.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пристегните ремни безопасности, потому что следующие четыре недели будут для вас напряженным шагом, потому что у вас есть чем заняться, куда пойти и куда посмотреть! Готовьтесь к задержкам транспорта.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше внимание к деньгам, денежному потоку и доходам будет сильным в ближайшие четыре недели. Это может быть работа или крупная покупка. Из-за ретроградного Меркурия проверка по почте будет задержана.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

В течение следующих четырех недель ваша очередь перезаряжать батареи до конца года. Вы также будете привлекать благоприятные ситуации для вас, а также людей. По общему признанию, ретроградный Меркурий также происходит в вашем знаке. Ничто не идеально.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель вы будете рады пригнуться и вести себя сдержанно. Это потому, что Солнце прячется в вашем графике, прежде чем оно дебютирует во время вашего дня рождения. Это прекрасное время для исследования и созерцания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рейтинг популярности увеличится в течение следующих четырех недель, потому что вы будете больше общаться с друзьями, а также с группами, клубами, классами и организациями. Вы сделаете все возможное, сотрудничая с другими. Среди своих друзей расслабьтесь и будьте тем, кто вы есть на самом деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет в верхней части вашего графика. (Это происходит только один раз в год.) Это символизирует лучезарную направленность на вас, что означает, что другие восхищаются вами, особенно боссы, родители и высокопоставленные лица. Ожидайте, что вас попросят взять на себя повышенную ответственность за что-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше желание путешествовать и уйти от всего этого будет сильным в ближайшие четыре недели. Вы можете путешествовать онлайн или исследовать свой мир по-другому. Вам также понравится изучать идеи, особенно о философии, религии и глубоких предметах. Время расширить свой мир!

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Ваше участие в совместном имуществе, богатстве вашего партнера, вопросах страхования, наследства, а также общих обязанностях будет более интенсивным в течение следующих четырех недель. Это хорошее время, чтобы завершить старый бизнес, который тянется.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понадобится больше отдыха в течение следующих четырех недель, потому что символически Солнце будет находиться так далеко от вас (на вашем графике), как это происходит в течение всего года – и Солнце представляет вашу энергию. Эта поляризация также повысит вашу ориентацию на партнерские отношения и близкие дружеские отношения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть прекрасная возможность в ближайшие четыре недели лучше организоваться! Причина этого в том, что вы будете мотивированы на это. Вы хотите не только лучше организовать свою жизнь, но и стать здоровее! Да, вы хотите все это! (И почему бы нет?)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это будет игровой город для вашего знака на следующие четыре недели. Ожидайте возможность пообщаться, пофлиртовать и исследовать. Вы также будете выражать свои собственные творческие энергии, потому что соки текут!

Если ваш день рождения сегодня

Ученый и ведущий «В мире животных» Николай Дроздов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы разговорчивы, проницательны и очаровательны. Вы всегда голодны, чтобы узнать больше о мире. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время 7 для важного выбора. Выбирайте с умом.