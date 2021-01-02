Ежедневный гороскоп. Суббота 2 января 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 13:45 до 17:30 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Важно знать, что сейчас у вас есть возможность произвести впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон как никогда раньше. Ничего особенного делать не надо. С таким преимуществом, вы можете делать то, что хотите!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше стремление к свободе сейчас сильно, поэтому у вас есть желание путешествовать или раздвигать границы вашего повседневного существования. Один из способов расширить свой мир — это узнать что-то новое. Может быть, новый язык? Поговорите с людьми из других культур.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сейчас вы страстно озабочены многими проблемами. Когда вы смотрите на вещи вокруг себя, они кажутся вам черно-белыми, а не серыми. Это потому, что ваши желания очень сильны. Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Несмотря на ваши сильные амбиции, в настоящее время вы должны уступить другим. Это нормально, потому что вы много узнаете о себе, а также о том, как вы относитесь к тем, кто вам наиболее близок в это время. Умение общаться с другими — бесценный навык.

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот год начинается прекрасно, потому что вы воодушевлены, чтобы быть продуктивным, здоровым и быть лучшей версией себя, какой вы можете быть. Это прекрасное стремление. Если вы станете лучше всех, вы сможете проложить путь для других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя в этом году у вас будут возможности улучшить свое здоровье и улучшить работу, в этом месяце вы сосредоточитесь на более игривом и беззаботном. Сделайте свой дом более привлекательным. Наслаждайтесь общением с детьми и участием в творческих проектах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В начале нового года вполне уместно сосредоточиться на доме и семье. Между тем, Венера в вашем Доме коммуникаций способствует и расширяет ваше общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Люди хотят с вами разговаривать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это захватывающее время для вас, потому что вы полны ярких идей и испытываете сильное желание их выразить. Вы хотите просветить кого-то о том, что вы думаете. Это хорошее время для писателей, учителей, актеров и тех, кто занимается продажами и маркетингом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы чувствуете, как ветер перемен дует в вашем направлении, вы естественно, сосредоточены на деньгах и финансовых вопросах. Отдохните от всего этого и займитесь чем-нибудь другим сегодня. Встряхнитесь немного! Вам нужны приключения и стимул!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вот уже несколько месяцев на внутреннем фронте, где вы живете или внутри вашей семьи, наблюдается рост хаоса, активности и неразберихи. Все это было немного перевернуто. В течение недели пыль осядет. Все начнется налаживаться и это будет долгожданным облегчением.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Раз в 12 лет счастливый Юпитер проходит через ваш знак в течение 12 месяцев. Это время настало. Одно можно сказать наверняка. К тому времени, когда Юпитер выйдет из вашего знака, через год, у вас будет больше самообладания и уверенности в себе. Определенно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте открыты к мысли, что в наступающем году вы исследуете определенные духовные идеи и скрытые знания, которые раньше могли игнорировать. Вы психический знак и очень настроены на «потусторонние» дела. Многие из вас в этом году продолжат изучение этих областей.

Если ваш день рождения сегодня

Хореограф Юрий Григорович (1927), актер Сергей Жигунов (1953), миллиардер Олег Дерипаска (1968) и продюсер Яна Рудковская (1975) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы — заботливый партнер-защитник. Вы также трудолюбивы и отличный переговорщик. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.