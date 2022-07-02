Ежедневный гороскоп: суббота 2 июля 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваше принятие желаемого за действительное возвращается сегодня, поэтому вы будете искать способы позаботиться обо всем, что казалось оторвалось. Вы хотите вернуть все в нужное русло. Стройте планы сегодня, пусть даже идеалистические планы. (Почему бы не надеяться на лучшее?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы строить четкие планы относительно доходов и того, как вы распоряжаетесь своими деньгами, а также как вы заботитесь о том, что у вас есть. (Вы чувствуете себя бережливым и решительным).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это день для серьезных размышлений и важных забот, потому что Меркурий в вашем знаке танцует с суровым Сатурном. Легко сосредоточиться на работе. Выбирайте решение практических вопросов, потому что у вас отличный глаз на детали. (Не ожидайте слишком многого от авторитетных фигур.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для исследований и работы за кулисами, потому что ваш ум сосредоточен. По большей части вы будете настойчиво выполнять любую задачу, особенно связанную с общей собственностью, налогами и наследством. (Не отвлекайтесь на лозунги и мемы.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня все будет идти своим чередом, потому что Луна все еще находится в вашем знаке. Это означает, что вы можете попросить вселенную об одолжении! Кто-то старше или опытнее вас может дать полезный совет. Будьте осторожны с нереалистичными ожиданиями в отношении общей собственности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите впечатление на начальство, родителей и власть имущих, потому что все, что вы делаете, будет сделано тщательно. Люди видят, что вы добросовестны и надежны. Вы хотите знать, какой практической цели все служит. Если это бесполезно — вам не интересно. (я тоже под впечатлением!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Учеба любого рода пойдет сегодня хорошо. Это отличный день, чтобы закончить рукопись или письменный проект. Если вы занимаетесь юридическими или медицинскими вопросами, вы будете сосредоточены и не упустите детали. Тем не менее, ваш идеализм пробуждается, поэтому вы можете немного отклониться от курса.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы заметны сегодня, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. На самом деле, они могут обсуждать подробности вашей личной жизни. Между тем, вы сосредоточены на вопросах, связанных с долгами, наследством и общей собственностью, потому что именно здесь вы хотите лучше организоваться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут практичными и продуктивными. В частности, это хороший день, чтобы обратиться за советом к кому-то старшему или более опытному. Вас успокоит чей-то совет или опытное «ноу-хау» от эксперта. (Семейные разговоры могут сбить вас с толку.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный, продуктивный рабочий день для вас. Что бы вы ни делали, вы будете делать это тщательно, обдумывая и планируя. Да, вы будете как мудрый плотник: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». (В очень вашем стиле.) Не позволяйте никому отговаривать вас от правильных поступков сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для серьезных разговоров о детях. Кроме того, это хороший день для обучения детей и юных умов. Обсуждения о спорте и мире развлечений также будут практичными и продуктивными, потому что сегодня вам доступны и воображение и логика. (Идеальный баланс для художественного самовыражения.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, кто-то из старших членов семьи даст вам сегодня дельный совет. В частности, это может относиться к благоустройству дома или ремонту дома. Это своевременно, потому что вы действительно хотите отремонтировать и улучшить внешний вид того места, где вы живете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Павел Деревянко (1976) и певица Диана Гурцкая (1978) отмечают с вами свой день рождения сегодня. Вы теплые, заботливые и щедрые. Вы также спонтанны и остроумны! (У вас отличное чувство времени.) На самом деле у вас много талантов! Семья и друзья важны для вас. В этом году ваши таланты, безусловно, будут признаны, потому что это время для продвижения по службе, признания, славы и наград.