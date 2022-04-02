Ежедневный гороскоп: суббота 2 апреля 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:30 до 13:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы сегодня разговорчивы! Вы стремитесь поделиться своими взглядами и донести свои идеи до других. Вы можете захотеть отправиться в путешествие или совершить короткую поездку, потому что ваше любопытство пробуждается. Новая информация, новые данные, новые места, новые лица — это то, что вы ищете сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много умственной энергии, которую вы можете использовать для исследований или поиска ответов на старые вопросы. Вы можете решить старые проблемы, потому что готовы копнуть глубже. Сегодня вы также больше соприкоснетесь со скрытыми сторонами своей личности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня будет оживленный обмен мнениями с молодежью или вы можете подумать о друзьях или группах. Мудро помнить, что ваши друзья влияют на ваш разум, а поскольку ваш разум принимает ваши решения, ваши друзья в конечном итоге влияют на ваше будущее!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день, чтобы поговорить с начальством, полицией, родителями или кем-то, кто обладает властью. Если вы на работе, вы можете сказать что-нибудь, чтобы продвинуться по службе или получить повышение. Это также хороший день для новых исследований, которые могут способствовать вашей карьере.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для учебы или образования, потому что вы стремитесь учиться и у вас есть для этого энергия. Вам понравится новая увлекательная информация. Это также отличный день для путешествий и встреч с людьми, которые отличаются от вашего собственного образа жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день способствует глубоким размышлениям и размышлениям о своей жизни и взгляду на вещи в перспективе. Однако вы также можете разобраться с финансами и вопросами, связанными с общей собственностью, налогами, долгами и бюрократическими вещами. Когда у вас есть это желание — сделайте это!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Солнце находится в одной линии с Меркурием напротив вашего знака. Поскольку у вас больше объективности, вы сможете прояснить и объяснить что-то близкому вам человеку. Это также хороший день для подписания контрактов или переговоров о том, что вы хотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для всех видов умственной работы, связанной с вашей работой или любой задачей, которую вы ставите перед собой сегодня. Вы также можете изучить проблемы со здоровьем. На самом деле, вы могли бы быть взволнованы чем-то новым, возможно, современным прорывом или чем-то древним в альтернативной медицине?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день! Вы хотите общаться с другими и дать им знать, где вы находитесь. У вас есть сильное желание использовать свой ум для развлечения — читать, писать и играть в игры, требующие умственной ловкости. Обсуждения с детьми и молодыми людьми будут стимулировать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день для семейного обсуждения или разговора с родителями. Это особенно хороший день, чтобы начать ремонт или обустройство дома. Возможно, вы обнаружите, что размышляете о прошлом и вспоминаете свою молодость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы полны умственной энергии и инициативы, поэтому вам хочется начинать новые дела. Вам понравится короткая поездка или возможность поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Скорее всего, для вас это будет стремительный день. Оставайтесь гибкими!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, особенно для изучения новых бизнес-идей. Вы можете вступить с кем-то в переговоры об имуществе или деньгах. Вы также можете захотеть сделать покупки. Если это так, проверьте ограничения оповещения о Луне выше.

Если ваш день рождения сегодня

Продюсер Иосиф Пригожин (1969) и кардиохирург Ренат Акчурин (1946) сегодня день отмечают рождения. Вы рискуете и цените безопасность. Вы энергичны и должны быть активными. Вы лидер больше, чем последователь. В этом году вам понравится общаться и хорошо проводить время. Некоторые из вас будут на виду у публики. Не забывайте быть благодарным за то, кто вы есть и что у вас есть.