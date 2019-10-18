19.10.2019
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп суббота 19 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это оптимистичный день! Если вы можете путешествовать или заниматься чем-то другим, сделайте это, потому что вы хотите сменить обстоновку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете обдумать схему нового заработка денег. Вы финансовый кудесник Зодиака сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам понравится отдыхать в компании друзей. Луна в вашем знаке, и ваша удача немного лучше, чем обычно.

Рак (21 июня-22 июля)

Несмотря на то, что сегодня суббота: вы можете остаться отдыхать дома. Тем не менее, и Меркурий, и Венера хотят, чтобы вы веселились. Это ваш выбор.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам понравится отдыхать с интересными людьми. Вам также будет интересно взаимодействовать с группой или организацией, которая является благотворительной или некоммерческой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы на высоте, и поэтому именно сегодня, люди замечают вас больше, чем обычно. Особенно: боссы, родители и VIP-персоны. 

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите расширить свой круг знакомых сегодня, поэтому это отличный день для путешествий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете щедры к другим сегодня, если у вас есть такой шанс. Вы не хотите, чтобы вам что-то подсказывали или просили, но если это ваша идея, вы будете помогать или помогать кому-то другому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, потому что Юпитер стоит прямо у вашего знака, напротив Луны, и вы будете чувствовать себя доброжелательным и дружелюбным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете наслаждаться путешествием, связанным с работой сегодня; и если вы не можете путешествовать, вы можете общаться с людьми из других культур и расширять свой кругозор.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный романтический день! Выйдите и пообщайтесь с другими. Наслаждайтесь спортивными событиями, театром, фильмами и всем, что вас привлекает.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сеголня можете отдохнуть дома. Однако, что насчет путешествия или изучения чего-то нового?

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая Катя Гордон сегодня разделяет ваш день рождения. Вы креативны, талантливы и энергичны. Вы также честны и прямолинейны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! 

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