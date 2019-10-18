Ежедневный гороскоп суббота 19 октября 2019

Лунная тревога



Сегодня хороший день. Луна в Близнецах.



Овен (21 марта-19 апреля)



Это оптимистичный день! Если вы можете путешествовать или заниматься чем-то другим, сделайте это, потому что вы хотите сменить обстоновку.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Сегодня вы можете обдумать схему нового заработка денег. Вы финансовый кудесник Зодиака сегодня.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Сегодня вам понравится отдыхать в компании друзей. Луна в вашем знаке, и ваша удача немного лучше, чем обычно.



Рак (21 июня-22 июля)



Несмотря на то, что сегодня суббота: вы можете остаться отдыхать дома. Тем не менее, и Меркурий, и Венера хотят, чтобы вы веселились. Это ваш выбор.



Лев (23 июля — 22 августа)



Сегодня вам понравится отдыхать с интересными людьми. Вам также будет интересно взаимодействовать с группой или организацией, которая является благотворительной или некоммерческой.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Вы на высоте, и поэтому именно сегодня, люди замечают вас больше, чем обычно. Особенно: боссы, родители и VIP-персоны.



Весы (23 сентября — 22 октября)



Вы хотите расширить свой круг знакомых сегодня, поэтому это отличный день для путешествий.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Вы будете щедры к другим сегодня, если у вас есть такой шанс. Вы не хотите, чтобы вам что-то подсказывали или просили, но если это ваша идея, вы будете помогать или помогать кому-то другому.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Это хороший день, потому что Юпитер стоит прямо у вашего знака, напротив Луны, и вы будете чувствовать себя доброжелательным и дружелюбным.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Вы будете наслаждаться путешествием, связанным с работой сегодня; и если вы не можете путешествовать, вы можете общаться с людьми из других культур и расширять свой кругозор.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Это отличный романтический день! Выйдите и пообщайтесь с другими. Наслаждайтесь спортивными событиями, театром, фильмами и всем, что вас привлекает.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Вы сеголня можете отдохнуть дома. Однако, что насчет путешествия или изучения чего-то нового?



Если ваш день рождения сегодня



Ведущая Катя Гордон сегодня разделяет ваш день рождения. Вы креативны, талантливы и энергичны. Вы также честны и прямолинейны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году!