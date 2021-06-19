Ежедневный гороскоп: суббота 19 июня 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следующие четыре недели вы сосредоточитесь на доме, семье и своем личном мире. Многие будут более вовлечены в общение с родителями, чем обычно. Это хорошее время как для развлечения дома, так и для отдыха.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Темп вашего дня ускорится в следующие четыре недели, поскольку вы будете заняты короткими поездками, поручениями, работой, а также более активным чтением, письмом и учебой. Вам есть чем заняться, куда пойти и на кого посмотреть!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деньги, имущество, денежные потоки и доходы будут в центре вашего внимания в следующие четыре недели. Кроме того, вы также будете больше думать о своей самооценке. Что заставляет вас чувствовать себя достойным? Это то, что принадлежит вам?

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель Солнце в вашем знаке повышает вашу энергию и дает вам возможность подзарядить свои батареи до конца года. Это также привлечет к вам людей и благоприятные ситуации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш личный год подходит к концу, но ваш день рождения еще не готов к началу. Вот почему следующие четыре недели — отличное время для того, чтобы впасть в спячку и обдумать, что вы хотите от предстоящего нового года. Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша популярность возрастет в следующие четыре недели, потому что ваше внимание будет сосредоточено на друзьях, знакомых и вашем участии в клубах, группах и организациях. Сейчас не время действовать в одиночку. Наоборот! Вы выиграете, работая с другими и участвуя с ними. И они тоже.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет наверху вашей карты, освещая вас (символически) льстивым светом. Это значит, что вы впечатляете всех! (И вам не нужно делать ничего особенного.) Очевидно, пришло время сделать свой шаг.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше желание приключений, путешествий и возможность заняться чем-то другим, чтобы ваша жизнь сияла, захватит вас в следующие четыре месяца, поэтому путешествия вам полностью понравятся. Если вы не можете путешествовать, постарайтесь узнать что-то новое, чтобы расширить свой кругозор!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих четырех недель вы сосредоточитесь на своих активах, совместном имуществе, ипотеке, кредитах, банковских вопросах, а также на долгах. Вы также можете сосредоточиться на вопросах наследства и страхования. Используйте эту энергию, чтобы связать свободные концы. (Ретроградный Меркурий вам поможет.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

В вашей карте Солнце символизирует вашу внутреннюю энергию. В течение следующих четырех недель оно будет так же далеко от вашего знака, как и весь год, а это значит, что вам потребуется больше сна. У вас также будет возможность объективно наблюдать за своим стилем отношения к другим людям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравилось играть, теперь пора работать. В следующие четыре недели вы установите высокую планку, потому что хотите быть продуктивными и результативными во всем, что вы делаете. В дальнейшем это будет относиться к вашему здоровью, а это значит, что вы будете усердно работать, чтобы улучшить это тело. Удачи!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут более веселыми, поэтому вам захочется развлечься, пообщаться, ускользнуть в отпуск и сделать все, чтобы развлечься. Романтика расцветет и занятия с детьми будут полезными. Ура!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Зои Салдана (1978), парикмахер Сергей Зверев (1963) и актриса Наталья Селезнёва (1945) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы разносторонне развиты и поскольку вы не хотите ограничивать себя, вам нравится изучать многие дисциплины. У вас сильный индивидуальный стиль, который часто выражается в вашей одежде. Отношения важны для вас. Этот год более динамичный и захватывающий! У вас есть много возможностей для изучения. Сделайте выбор. Пусть растет что-то новое. Развлекайтесь в этом году!