Ежедневный гороскоп. Суббота 19 декабря 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 12:30 до 5:00 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня происходит серьезный сдвиг, а это значит, что в предстоящем году вы будете пользоваться большей популярностью среди друзей, а также в группах, клубах и организациях. Вы будете ставить перед собой амбициозные цели и рассчитывать на лучшее. (Звучит хорошо — зачем ожидать меньшего?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих 12 месяцев счастливый Юпитер будет на вершине вашего графика, повышая вашу репутацию и производя впечатление на других. Да, настала ваша очередь освещать свое имя! Ура!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

За 12 месяцев у вас будет больше возможностей путешествовать и узнавать больше о других странах и культурах. Вы также привлечете возможности в издательской деятельности, средствах массовой информации, медицине, юриспруденции и высшем образовании. Повезло вам!

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие 12 месяцев вы получите выгоду от богатства и ресурсов других людей. Вы можете унаследовать. По какой-то причине вы станете богаче или возможно, ваш партнер станет богаче, что, в свою очередь, принесет вам косвенную пользу. Лично это будет сексуальный, страстный год!

Лев (23 июля — 22 августа)

В ближайшие 12 месяцев отношениям и партнерским отношениям для вас будет уделено повышенное внимание. Некоторые из них будут сложными, но по иронии судьбы, некоторые будут более полезными, чем когда-либо. Фактически, следующие 12 месяцев — прекрасное время для Льва, чтобы жениться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Пришла ваша очередь улучшить свою работу или найти лучшую работу в ближайшие 12 месяцев. Вы можете рассчитывать на это. Если вы на пенсии, вы можете быть уверены, что ваше здоровье улучшится и многие из вас будут получать большее удовольствие от общения с домашними животными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши шансы насладиться отпуском, весело провести время с детьми, весело провести время на спортивных мероприятиях, а также проявить свои творческие таланты будут отличными в следующие 12 месяцев. Несмотря на то, что у вас может быть больше обязанностей с детьми, впереди будет весело!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам будет приятно узнать, что в следующие 12 месяцев у вас будет прекрасный шанс улучшить свой дом или место, где вы живете. Если вы не улучшите свой существующий дом, вы переедете в то место, которое вам нравится. Это же время отлично подходит для спекуляций с недвижимостью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Оптимизм и активность — проблемы для выживания. Поэтому приветствую хорошие новости о том, что в следующие 12 месяцев вы станете счастливее! Ваш повседневный мир станет более позитивным и оптимистичным. Между тем, некоторые из вас могут сменить работу или место жительства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хорошие новости! В следующие 12 месяцев вы станете богаче. Вы либо заработаете больше денег, либо каким-то образом обретете активы и богатство, потому что вы лично станете богаче — без вопросов. (Деньги так удобны, когда вы хотите что-то покупать.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня счастливый Юпитер переходит в ваш знак, где останется в течение следующего года, повышая вашу уверенность и увеличивая возможности, которые могут появиться на вашем пути для улучшения вашей жизни. Юпитер привлекает богатство, радость и расширение. Это начало нового 12-летнего цикла для вас — время обучения и роста.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В наступающем году духовные ценности вашей жизни возрастут. Это может быть потому, что вы встретите фигуру, подобную гуру или у вас будет опыт, который заставит вас исследовать духовные пути. Ожидайте получить более глубокое понимание себя.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анастасия Вертинская (1944), баскетболист Арвидас Сабонис (1964) и музыкант, лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский (1975) сегодня разделяют ваш день рождения. Хотя вы кажетесь спокойным и нежным, вы решительны и своенравны. Вы притягательны и ищете новых впечатлений. Хорошие новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.