Ежедневный гороскоп: суббота 18 июня 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:30 до 19:15. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня тяжёлый день. Отношения со старшими друзьями или авторитетными людьми будут натянутыми или сложными. Вы можете раздражаться, потому что кто-то пытается командовать вами или взять верх. Будьте терпеливы, потому что это тоже пройдет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день, чтобы спрашивать разрешения или одобрения у начальника или родителей, потому что отношения с другими в целом трудны, но особенно они вспыльчивы с людьми, облеченными властью. Да, время решает все.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сейчас вы находитесь в сильной позиции, потому что и Солнце, и ваш управитель Меркурий находятся в вашем знаке. Тем не менее, это плохой день для споров или обсуждения спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что эти дискуссии быстро перерастут в борьбу за власть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день (по многим причинам) для принятия важных решений о банковских делах, ипотеке, контрактах или чем-то, что связано с общей собственностью. Это также относится к разделяемой ответственности. Выждите время и подождите до следующей недели, чтобы заключить сделку. А пока топчитесь на месте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с окружающими сегодня не гладкие. Люди параноики. Они склонны к хитрым, пассивно-агрессивным играм. Тем не менее, возможно, что кто-то из влиятельных людей поможет вам сегодня. Будьте восприимчивы к предложениям, которые приходят к вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вероятны силовые игры и трудные отношения с коллегами. У вас могут быть ссоры из-за домашнего питомца или что-то, связанное с вашим здоровьем? Дело в том, что люди сегодня не прямолинейны. Они недоверчивы. Справляйтесь, как можете. (Доверяйте, но всегда запирайте дверь.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня дети по какой-то причине несут повышенную ответственность. Точно так же социальные планы могут быть скорее обременительным обязательством, чем приятным бегством. Будьте прямолинейны со своими детьми. Будьте честны с романтическими партнерами. Никаких силовых игр.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для поиска сотрудничества с родителями, начальником или кем-то, кто обладает властью, потому что эти отношения не будут проходить гладко. Кто-то будет возражать или создавать препятствия для вас. Зная это заранее, отложите любые решения или запросы, которые у вас есть, до следующей недели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В общем, вы оптимист. На самом деле, активность на свежем воздухе и оптимизм — это для вас вопросы выживания. Однако сегодня вы можете впасть в режим беспокойства. Помните поговорку: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но никуда не приводит».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Романтические отношения сегодня могут пошатнуться. Остерегайтесь ревности, обвинений или недоверия. Возможна также борьба за власть. Поскольку вы знаете, что таков тон сегодняшнего дня, действуйте осторожно и будьте терпеливы со всеми. Выберите прямую дорогу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроилась в линию с суровым Сатурном, который всегда оказывает мимолетное, угнетающее влияние. Могут возникнуть бытовые проблемы. Между тем, вы чувствуете себя отрезанным от своих эмоций. Это временно. Завтра лучший день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы с другими, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что все может пойти наперекосяк. (Люди обидчивы!) Они быстро бросают тень на вещи или не доверяют вам.

Если ваш день рождения сегодня

Юморист Максим Галкин (1976) и музыкант Пол Маккартни (1942) сегодня отмечают с вами день рождения. Вы прямой, честный человек. Вы также представляете собой интересное сочетание осторожности, но в то же время готовности пойти на риск. Хорошие новости: это творческий и веселый год для вас! Ваш интерес к жизни силен, потому что настала ваша очередь повеселиться. (Наслаждайтесь, но помните о своих целях.)