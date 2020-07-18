Ежедневный гороскоп. Суббота 18 июля 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

После 7:30 утра сегодня, нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

В последнее время ваше внимание уделяется дому и семье. В частности, сегодня вы можете захотеть отдохнуть дома, потому что вы чувствуете необходимость расслабиться в знакомой обстановке. Семейные дискуссии о домашнем ремонте вероятны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы готовы доверять своим догадкам. Вам кажется, что ваши чувства знают, что на самом деле происходит. Кроме того, вы хотите просветить кого-то о чем-то. У вас есть то, что вы хотите сказать. Это ваш день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если вы совершаете покупки сегодня, вы скорее всего, будете делать покупки, используя свои чувства, а не разум. Вы можете купить непрактичные вещи просто потому, что хотите их. Их полезность менее важна. Вы могли бы также придумать некоторые идеи зарабатывания денег?

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Солнце, Луна и Меркурий — все в вашем знаке. Да, это все о вас! Однако, в частности, сегодня ваши чувства могут быть по всей карте. Не беспокойтесь об этом, потому что когда Луна находится в вашем знаке (то есть в течение двух дней каждый месяц), все становится немного блекло.

Лев (23 июля — 22 августа)

Некоторые довольно важные планеты сегодня прячутся в вашем графике, что означает вы также захотите вести себя сдержанно. Вы хотите смотреть ситуации со стороны и это просто прекрасно. Разговор с кем-то, кто является творческим или художественным, порадует вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами о будущем с подругой (возможно, с женщиной). Вы будете рады сформулировать свои идеи (что поможет прояснить их в уме). Кроме того, это может помочь вам, потому что вы услышите, как кто-то другой принимает ваши цели. Их отзывы могут быть интересными?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хорошо выглядите в глазах других в это время, потому что Солнце в полдень на вашем графике. Однако сегодня Луна также находится в верхней части вашего графика, что означает ваша конфиденциальность находится под угрозой. Люди знают подробности о вашей личной жизни. Помните об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный, спокойный день! Вы будете любить встречать интересных людей из разных слоев общества. Вам также понравится узнавать что-то новое. Конечно, путешествие было бы идеальным, если бы вы могли это сделать, потому что вы хотите расширить свой кругозор! Удачи!

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Дискуссии о страховых спорах, наследствах, налогах, долгах и общем имуществе будут иметь значение для вас сегодня. Вы хотите, чтобы все шло своим путем, а если нет — вы будете обеспокоены. Вы также смотрите свои мелкие дела (для разнообразия).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня, когда Солнце и Луна находятся напротив вашего знака, вы должны сосредоточиться на ком-то, кто вам близок — на партнере, супруге или близком друге. Кроме того, вы должны быть готовыми к сотрудничеству и готовы их учесть. Это не слабость. Это розыгрыш той руки, с которой вам сегодня раздали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам, возможно, придется поставить свои собственные эмоциональные соображения на второе место после потребностей и желаний кого-то другого. Это не значит, что вы самоотверженный мученик. Это просто решение текущей ситуации. И не играйте в карты мучеников. Примите то, что происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тра ла ла, тра ла ла! Это смех. Это прекрасный, игривый, веселый день! Наслаждайтесь общественными прогулками, веселыми мероприятиями с детьми, романтическими приключениями и искусством. Спортивные мероприятия также будут привлекательны. Удачного дня!

Если ваш день рождения сегодня

Оперная певица Любовь Казарновская сегодня разделяет ваш день рождения. Вы интуитивно понятны и креативны. Вы иногда слишком заботитесь о том, что говорят другие. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.