Ежедневный гороскоп: суббота 18 декабря 2021

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня до 22:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Пик Полнолуния в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что сегодня очень опасный день. Конечно, несчастный случай не должен произойти, однако эта энергия Полнолуния может отвлечь вас или кого-то еще. Будьте внимательны, чтобы потом не сожалеть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня финансовые проблемы, связанные с вашим богатством по сравнению с богатством и активами кого-то другого, могут стать решающими. Возможно, спор разрешится? С другой стороны, спор может обостриться. Действуйте осторожно. Ветер может дуть в любом направлении.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня в вашем знаке единственное Полнолуние за весь год. Это обязательно сделает вас более эмоциональным, что может привести к разногласиям с близким вам человеком — партнером, супругой или дорогим другом. Старайтесь не принимать вещи на свой счет. Оставайтесь спокойным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна — ваш правитель, поэтому вы чувствуете Полнолуние. Сегодняшнее полнолуние может вызвать у вас проблемы со здоровьем, проблемы с домашним животным или даже проблемы с коллегой. Будьте терпеливы и относитесь к делу медленно и осторожно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете сегодня поссориться с другом или возможно, с группой. (Сегодняшнее Полнолуние может создать динамику, в которой есть противоречие или разногласия между людьми.) К счастью, это напряжение исчезнет после пиков Полнолуния сегодня вечером.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете почувствовать себя зажатым между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или общественной репутации. Это из-за полной луны. В это конкретное полнолуние нельзя игнорировать дом и семью. (Так много всего происходит!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Из-за полнолуния этот день слегка подвержен авариям, а это значит, что вам нужно обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Будьте внимательны. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не выпалить то, о чем позже можете пожалеть. Вы тактичный человек.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Помните о проблемах, связанных с банковским делом, совместной собственностью и наследством, потому что сегодняшнее Полнолуние может создать для вас проблемы или выделить области, требующие вашего внимания. Помните об этих проблемах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит единственное Полнолуние, которое в течение всего года находится напротив вашего знака. Это, естественно, создаст некоторую напряженность между вами и другими людьми. Фактически, эта напряженность могла нарастать в последние несколько дней. К счастью, к завтрашнему дню или понедельнику он уменьшится или исчезнет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с коллегами по работе сегодня, а также со всеми, кто занимается вашим здоровьем или вашим питомцем, потому что это области, которые будут подчеркнуты сегодняшним Полнолунием. Например, вы можете поспорить с кем-то, особенно из-за домашнего животного. К счастью, в ближайшие 48 часов все наладится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день для ваших детей очень опасен, поэтому будьте особенно бдительны. Каждый может быть отвлечен, потому что энергия увеличивается во время Полнолуния, потому что каждое Полнолуние означает, что Солнце и Луна находятся прямо напротив друг друга.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте дипломатичны и готовы сотрудничать с членами семьи сегодня же. Между тем, вы можете почувствовать перетягивание каната между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. В этом случае нельзя игнорировать свою карьеру. Что есть, то есть.

Если ваш день рождения сегодня

Артист цирка, цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий, директор цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин (1921-1997), фигурист и тренер Илья Авербух (1973), актер Брэд Питт (1963) и певица Кристина Агилера (1980) родились в этот день. Вы обаятельны, добры, проницательны и отзывчивы. Вы неизменно нравитесь людям, потому что они чувствуют, что могут вам доверять, они уважают вас. Вы никогда не мелочны. Это сильный год для вас. Многие из вас получат повышение по службе или прекрасную возможность, где вы будете сиять в глазах своих сверстников. Вы даже можете получить награду. Браво!