Ежедневный гороскоп. Суббота, 17 октября 2020

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своим банковским счетом, своим денежным потоком, своими денежными операциями, а также своим имуществом, потому что что-то необычное может повлиять на эти области. Вы можете найти деньги; вы можете потерять деньги. Защитите то, что у вас есть, от потери.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня близкий друг или партнер может бросить вам вызов или, по крайней мере, сказать или сделать что-то, что вас удивит. Остерегайтесь коленных рефлексов. Дайте себе время обдумать происходящее, чтобы ваш ответ был именно таким, каким вы хотите его видеть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ретроградный Меркурий сказывается на вашей эффективности в работе и во всем, что вы делаете. Глупые ошибки, задержки, ошибки, путаница в общении, задержки с доставкой — что угодно. Ожидайте неожиданного сегодня. (Невозможно, конечно, но одеться можно.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны быть особенно бдительны сегодня, потому что это день для ваших детей, подверженный несчастным случаям. Между тем светские мероприятия могут быть отменены или отложены. Как вариант, вы можете где-нибудь получить приглашение-сюрприз? Сегодня чушь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня дома может произойти сюрприз или сбой. Возможно, сломался небольшой прибор или произошла небольшая поломка? Произойдет то, чего вы не ожидали. Будем надеяться, что это приятный сюрприз! Коробка конфет у вашей двери? (Всегда можно надеяться.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что сюрпризы и неожиданные события, в том числе отмены и задержки, могут отвлечь вас, что приведет к аварии. Поэтому будьте бдительны. Оставайся на цели. Оставайтесь в рабочем режиме.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Чеки по почте сейчас задерживаются, и задержки по финансовым вопросам являются нормальным явлением из-за ретроградного Меркурия. Сегодня вы можете испытать сюрприз, связанный с тем, что у вас есть, или с вашим денежным потоком. Идите медленно и позаботьтесь обо всем. Держать глаза открытыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с самыми близкими людьми сегодня могут расстроить или, в лучшем случае, удивить. Кто-то может потребовать большей свободы в отношениях? Вы можете узнать неожиданную информацию? Главное — не реагировать слишком остро и делать то, о чем позже вы пожалеете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас. Это расстраивает, потому что ретроградный Меркурий происходит в скрытой части вашей карты, а это означает, что вы чувствуете себя неконтролируемым и прихоти неожиданных событий. В частности, сегодня вас ждут сюрпризы. (Держите под рукой темный шоколад.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старый друг (или, возможно, кто-то, кого вы знали раньше по группе), может сегодня бросить вам удар или чем-то вас удивить? Будьте готовы к этому. Однако вы не должны позволять кому-то диктовать вашу повестку дня, не так ли? Оставайся ответственным за свою жизнь. Делайте то, что хотите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с родителями, начальством, учителями и полицией сегодня ненадежны. Кто-то может сделать или сказать что-то, что застает вас врасплох. Не реагируйте слишком остро и стреляйте от бедра. Подумайте о своем ответе и о том, как вы хотите, чтобы вас воспринимали. Оставайся под контролем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что этот день для вашего знака подвержен несчастным случаям, потому что что-то неожиданное или неожиданное может повлиять на ваш распорядок дня. Это могут быть новости из СМИ или новости издалека? Кто-то, кого вы давно не видели, может быть на связи? Выделите в свой день дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Если твой день рождения сегодня

Композитор, режиссер и певец Eminem (1972) и актер Майкл Маккин (1947) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы заслуживаете доверия, надежны и преданны близким. Приятно видеть, что ваш тяжелый труд окупится в этом году! Направьте свою энергию и сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете захотеть изучить что-то физическое, что вам нравится делать.