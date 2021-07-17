Ежедневный гороскоп: суббота 17 июля 2021

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 4:00 до полудня сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку в последнее время вы сильно сконцентрированы на доме и семье, неудивительно, что у вас может быть борьба за власть с кем-то, особенно с родителем. Подумайте, прежде чем реагировать! Найдите момент, чтобы вы не просто отреагировали, а ответили вдумчиво.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня созрела борьба за власть с другими — будь то братья и сестры, родственники или встречи с обычными контактами. Будьте осторожны, потому что если вы отвлечетесь на жаркий спор, это может привести к аварии. Поэтому потяните поводья. Знайте о этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не впадайте в волнение из-за финансовых вопросов сегодня, потому что оно того не стоит. Но если вы сделаете шаг назад и взглянете на долгую перспективу, вы увидите, что поскольку у вас такой успешный год, вы можете хорошо разбираться в вещах. Проявите щедрость.

Рак (21 июня — 22 июля)

Схватка за власть между вами и кем-то из ваших близких может произойти сегодня. Но посмотрите определение этого типа борьбы? Почему так важно иметь власть и контроль? Что на самом деле происходит? Когда будут написаны анналы истории, будет ли это иметь значение? Сомнительно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Жизнь полна постоянных изменений и мы постоянно питаем иллюзию, что мы можем все контролировать. Но мы не можем. Если бы мы могли, не было бы несчастных случаев, внезапных смертей, пожаров и горя. Не расстраивайтесь сегодня из-за того, над чем вы не властны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может случиться серьезный спор с другом или возможно, с одним из ваших детей. Этот спор также может иметь место с членом группы. По сути, вы идеалистически настроены против и каждый из вас, кажется, застрял в своей точке зрения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держитесь подальше от неприятных ссор с начальниками, родителями, учителями и полицией, потому что они могут возникнуть сегодня. Если да, то что вы выиграете, выступив против них? Другое дело, если вас оскорбляют. Но, может быть, вы просто бунтуете ради бунта?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня могут иметь место споры о политике, национальности или религии. Вы должны спросить себя, что это даст? Скорее всего, чужого мнения вы не измените. Возможно, вам просто нужно выразить свой гнев или беспокойство? Лучше сохранять спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут возникнуть споры о деньгах, обязанностях, совместном имуществе или вопросах, связанных с наследством и страхованием. Если так, то это будет серьезное противостояние. Если можете, постарайтесь избежать такого напряженного противостояния. Вы почувствуете себя лучше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня может произойти борьба за власть с кем-то из ваших близких. На самом деле, наши самые близкие отношения часто влекут за собой борьбу за власть. Кто все контролирует? Кто делает ставку? Кто виноват? Кто заставил это случиться? Не правда ли, это детское упрощенное толкование жизни?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вероятны поломки оборудования на работе. Возможно, произойдет борьба за власть, связанная с вашим питомцем или вашей работой. Если у них есть характеристика «все или ничего» — это ваша первая подсказка. Ультиматумы вроде «все или ничего» — это незрелые выражения запугивания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители должны проявлять терпение по отношению к своим детям. Точно так же романтические партнеры должны прощать друг друга, потому что борьба за власть может привести к болезненным недопониманиям и бессмысленным концовкам.

Если ваш день рождения сегодня

Бодибилдер Александр Невский (1971), политик Ангела Меркель (1954) и композитор Алексей Рыбников (1945) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы веселые, отзывчивые и заботливые. Вы также решительны и амбициозны. Вы умны и интересуетесь собеседником, потому что у вас отличные навыки слушания. Этот год для вас будет более мягким и спокойным. Ваш упор на партнерство и близкую дружбу станет сильнее. Из-за этого вы будете тактичны и дипломатичны в разговоре со всеми.