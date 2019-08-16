Ежедневный гороскоп, суббота 17 августа 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте бдительны в отношении ваших детей или если вы имеете дело с детьми сегодня, потому что это день, подверженный несчастным случаям. Нет вопросов. Осмотритесь и убедитесь, что опасные ситуации устранены. Знайте, где ваши дети. Между тем, социальные мероприятия будут отменены, изменены или вдруг произойдут!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Нечто вызовет беспорядок в доме и семье сегодня. Небольшой прибор может сломаться, или вы можете что-то сломать. Семейные споры могут вспыхнуть. Ключ в том, чтобы не слишком остро реагировать. Сохраняйте спокойствие, чтобы умело справляться с неожиданностями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это день несчастного случая для вашего знака – без вопросов. Это означает, что вы должны обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Замедлитесь и успокойтесь. С другой стороны, у вас могут быть необычные, гениальные идеи, потому что вы можете мыслить нестандартно. Ожидайте встретить новые лица и новые места.

Рак (21 июня-22 июля)

Следите за своими деньгами, потому что это беспорядочный день, когда дело доходит до ваших активов. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть повреждено, потеряно или украдено. И наоборот, у вас может быть блестящая идея зарабатывания денег. Может быть что угодно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя независимым и мятежным. Вы полны умных, ярких, быстро меняющихся идей и не хотите, чтобы вас сдерживали. Вы не хотите, чтобы вам говорили, что делать, и вы не хотите, чтобы вас ограничивали. Ну, это касается всего, не так ли?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете очарованы новыми идеями и всем необычным, что встречается на вашем пути. Однако ваше стремление к спокойствию будет прервано. Просто примите это. Говоря с другими, будьте осторожны, соглашаясь с чем-то или давая обещания, о которых вы позже пожалеете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши отношения с кем-то моложе могут вас удивить сегодня. Все может произойти, потому что это предрасположенный к несчастным случаям день, в дополнение к которому люди двигаются быстро и склонны к импульсивности. Водите в обороне. Не слишком остро реагируйте, если друг делает то, чего вы меньше всего ожидаете. Не горячитесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня непредсказуемы. Кто-то может сказать или сделать что-то, что вас расстраивает. Если это так, не бросайте свою повседневную работу – дайте себе шанс подумать обо всем трезво. Не предлагайте ничего сегодня. Просто поддерживайте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие будет отменено, отложено или изменено сегодня. По иронии судьбы, если вам не нужно было путешествовать, вас могут внезапно заставить сделать это. Аналогичным образом, графики с колледжами, университетами и техническими школами могут быть перепутаны, прерваны или отменены, что означает, что вы должны проверить все, прежде чем двигаться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Оставайтесь на связи с вашим банком и финансовыми вопросами сегодня. События непредсказуемы. Что-то неожиданное может повлиять на ваше отношение к деньгам или долгам других людей. Убедитесь, что вы знаете, что происходит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете поссориться с близким другом или партнером сегодня. Конечно, люди обидчивые и независимые! Или, может быть, кто-то потребует больше свободы в отношениях? В любом случае, оставайтесь на цыпочках, потому что то, чего вы меньше всего ожидаете, вероятно, произойдет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий режим изменится сегодня из-за перебоев в подаче электроэнергии, нехватки персонала, сбоев в работе компьютера, проблем с доставкой или поломок оборудования. Будьте мудры и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью. Сделайте резервную копию вашей работы.

Если ваш день рождения сегодня

Певицы Наталья Ветлицкая и Лариса Черникова разделяют ваш день рождения сегодня. У вас отличное воображение! Вы также чутки и заинтересованы в будущем. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.